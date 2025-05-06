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صحة

"القاتل الصامت"... 5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم يجب عدم تجاهلها!

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:00
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يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ" القاتل الصامت"؛ لأنه قد يتطور دون أعراض واضحة، لكنه يُعد من أبرز أسباب أمراض القلب والسكتات الدماغية حول العالم. يحدث عندما تكون قوة تدفق الدم داخل الشرايين أعلى من المعدلات الطبيعية باستمرار، ما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.
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ويُعتبر أي قياس يتجاوز 120/80 ملم مؤشرًا يستدعي الانتباه، رغم أن التقييم قد يختلف حسب العمر والجنس والحالة الصحية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة علامات تحذيرية لأرتفاع ضغط الدم يجب عدم تجاهلها:

الصداع الشديد أو المتكرر

يُعد الصداع، خاصة في الصباح، من الأعراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، إذ يؤدي الضغط المرتفع إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب ألمًا ملحوظًا.

ألم أو ضيق في الصدر

يشير هذا العرض إلى أن القلب تحت ضغط، وقد يكون مؤشرًا على مضاعفات خطيرة مثل الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية، ويتطلب تدخلًا طبيًّا عاجلًا.

ضيق التنفس

إذا شعرت بصعوبة في التنفس خلال القيام بأنشطة بسيطة، فقد يكون ذلك بسبب تأثير ارتفاع الضغط على القلب أو الرئتين، ما يقلل من كفاءة وصول الأكسجين إلى الجسم.

الدوخة أو تشوش الرؤية

يتسبب ارتفاع ضغط الدم أحيانًا في تقليل تدفق الدم إلى الدماغ والعينين، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار أو عدم وضوح الرؤية.

نزيف الأنف المتكرر

رغم أن نزيف الأنف قد يحدث لأسباب بسيطة، فإن تكراره دون مبرر واضح قد يشير إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

ولخفض ضغط الدم بشكل طبيعي، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا، إذ تساهم في تعزيز صحة القلب وتحسين تدفق الدم.

كما أن الحفاظ على نمط حياة إيجابي والابتعاد عن التوتر والقلق يساعدان في تقليل إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما ينعكس إيجابًا على مستويات ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.
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