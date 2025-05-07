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صحة
مكوّن غذائي رئيسي يحمل مفتاح الشيخوخة الصحية.. ما هو؟
Lebanon 24
07-05-2025
|
07:00
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شفت دراسة حديثة، أجراها فريق من الباحثين من
جامعة إديث كوان
وجامعة كوينز بلفاست وكلية هارفارد "تي إتش
تشان
" للصحة العامة، أن تناول أطعمة غنية بالفلافونويدات، مثل التوت والتفاح والحمضيات والشاي، يمكن أن يدعم التقدم في العمر بطريقة صحية، ويقلل من مخاطر الإصابة بالوهن وتدهور الوظيفة البدنية وضعف الصحة العقلية.
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وقالت البروفيسورة إيدين كاسيدي، من
جامعة كوينز
بلفاست: "الفلافونويدات تعرف بقدرتها على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ودعم صحة الأوعية الدموية، بل وحتى الحفاظ على كتلة العضلات الهيكلية. وهذه جميعها عوامل حيوية للوقاية من الشيخوخة غير الصحية".
وأضافت: "إن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويدات بانتظام، مثل التوت والتفاح والبرتقال، قد يدعم الشيخوخة الصحية ويقلل من خطر التدهور الجسدي والعقلي المرتبط بالعمر".
وأوضحت أن الفروقات في النتائج بين الجنسين قد تعود لاختلافات في مدة المتابعة، وليس بالضرورة إلى تأثيرات بيولوجية متعلقة بالجنس، وهو ما يتم بحثه حاليا.
ومن جانبه، أكد
البروفيسور
إريك
ريم، من
كلية هارفارد
"تي إتش تشان" أن "نتائج الدراسة تدل على أن تعديلات بسيطة في
النظام الغذائي
، مثل زيادة تناول الفواكه الغنية بالفلافونويدات، يمكن أن يحسّن جودة الحياة ويعزز من فرص التقدم في العمر بصحة جيدة". (روسيا اليوم)
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