للتخلص من الانتفاخ والحصول على نوم عميق وقلب أقوى.. اعتمدوا على هذه الفاكهة



Advertisement

تقول خبيرة التغذية نيكول كووكو من Muscle Booster: "الكيوي من أكثر الفواكه التي لا تحظى بالتقدير الكافي رغم فوائده الصحية الكبيرة."

فالكيوي غني بفيتامين C، والألياف، ومضادات الأكسدة، ويحتوي على إنزيم نادر يُدعى "أكتينيدين" يعزز الهضم بطريقة فعالة. على الرغم من أن الفراولة والتفاح والموز يتصدرون قائمة الفواكه المفضلة لدى ، إلا أن فاكهة صغيرة الحجم وذات مظهر مشعر تُخفي وراء قشرتها البنية كنزاً غذائياً قلّ من يدرك قيمته، وهي الكيوي.تقول خبيرة التغذية نيكول كووكو من Muscle Booster: "الكيوي من أكثر الفواكه التي لا تحظى بالتقدير الكافي رغم فوائده الصحية الكبيرة."فالكيوي غني بفيتامين C، والألياف، ومضادات الأكسدة، ويحتوي على إنزيم نادر يُدعى "أكتينيدين" يعزز الهضم بطريقة فعالة.

إليك 6 فوائد مذهلة لتناول الكيوي يومياً:

1. دعم قوي للهضم

يحتوي يحتوي على "أكتينيدين"، وهو إنزيم يسهل تكسير البروتينات، مما يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة وفعالية. وتوصي نيكول بتناول الكيوي مع قشرته للحصول على أقصى فائدة.



2. نوم أعمق وجودة أفضل

بفضل غناه بالسيروتونين، يساهم الكيوي في تنظيم النوم. وتشير دراسات إلى أن تناول حبة كيوي قبل ساعة من النوم قد يحسن جودة النوم ويسرّع الاستغراق فيه.



3. بشرة أكثر إشراقاً

الكيوي غني بفيتامين C، مما يحفّز إنتاج الكولاجين، ويقاوم علامات الشيخوخة من خلال محاربة الجذور الحرة.



4. تعزيز مناعة الجسم

تحتوي حبة كيوي واحدة على أكثر من 100% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، ما يجعلها داعماً طبيعياً لمناعة الجسم.



5. حماية لصحة القلب

البوتاسيوم والألياف الموجودة في الكيوي يساعدان على خفض ضغط والكوليسترول، ما يعزز صحة القلب ويحمي من أمراضه.



6. حليف لفقدان الوزن

بفضل سعراته المنخفضة وغناه بالألياف، يعزز الكيوي الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

مفاجأة: تناول الكيوي مع القشرة!

رغم ملمسها المشعر، تنصح نيكول بأكل الكيوي بالقشرة لكونها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتشبه إلى حد كبير قشرة في الملمس والطعم، وفقاً لصحيفة "ذا صن".



الكيوي والرياضة: طاقة وتعافٍ

يُعد الكيوي وجبة مثالية قبل التمرين بفضل سكرياته الطبيعية، كما تساهم مكوناته في تسريع التعافي وتقليل آلام العضلات بعد التمارين.



وفي الختام، تؤكد نيكول: "سواء كنت مبتدئاً في الرياضة أو محترفاً، فالكيوي يقدم دفعة غذائية متكاملة وسريعة الامتصاص للجسم".