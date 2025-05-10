تفوق المرحاض بكثير.. ما هي قطعة الأثاث "الأكثر قذارة" في منزلك!

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الدراسة، التي أُجريت بتعاون بين مختبر Melbec Microbiology وشركة Sofa Club، كشفت أن الأرائك في المنازل تحتوي على متوسط 508883 ميكروغرام من البكتيريا لكل 100 سم مربع، وهي بكتيريا تتغذى على خلايا الجلد الميت وبقايا الطعام، وفقاً لـ"دايلي ميل".



وللمقارنة، أظهرت نتائج التحاليل أن مقعد المرحاض يحتوي فقط على 6.800 وحدة من هذه البكتيريا، بينما لم تتعدَّ في المطبخ 6.000 وحدة. بينما يظن كثيرون أن الحمام هو البؤرة الأكثر تلوثاً ، كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أظهرت أن الأريكة، التي تعد قطعة الأثاث المخصصة للراحة، قد تكون موطناً لتجمع وتكاثر الجراثيم والبكتيريا يفوق بكثير ما يمكن العثور عليه على مقعد المرحاض.الدراسة، التي أُجريت بتعاون بين مختبر Melbec Microbiology وشركة Sofa Club، كشفت أن الأرائك في المنازل تحتوي على متوسط 508883 ميكروغرام من البكتيريا لكل 100 سم مربع، وهي بكتيريا تتغذى على خلايا الجلد الميت وبقايا الطعام، وفقاً لـ"دايلي ميل".وللمقارنة، أظهرت نتائج التحاليل أن مقعد المرحاض يحتوي فقط على 6.800 وحدة من هذه البكتيريا، بينما لم تتعدَّ في المطبخ 6.000 وحدة.

الكارثة تتفاقم في منازل أصحاب الحيوانات الأليفة

أكثر الأرائك تلوثًا كانت في منزل يضم قطتين، حيث سجّلت 2.73 مليون وحدة بكتيريا (CFU)، بينها بكتيريا إي كولاي التي تُعرف بانتقالها عبر جزيئات البراز، ويعادل هذا الرقم 400 ضعف كمية البكتيريا الموجودة على مقعد المرحاض.



وبالمناسبة (CFU) هي وحدة شائعة الاستخدام لقياس تركيز الكائنات الحية الدقيقة في عينة الاختبار وقدرة الخلايا على التكاثر لتكوين مستعمرة.



أما الأريكة التي تعود لزوجين لديهما كلب، فسجّلت 193.000 وحدة CFU، رغم تأكيدهم على تنظيفها شهرياً.



حتى الأرائك في منازل الأفراد العاديين لم تسلم، حيث أظهرت أريكة لشخص يعيش بمفرده وجود 46.000 وحدة CFU، أي أكثر بـ6 مرات من المرحاض.



المثير للدهشة أن أنظف أريكة كانت في منزل يضم طفلًا صغيراً، وسجّلت 17.300 وحدة فقط، وهو ما أرجعه الباحثون إلى حرص الوالدين على النظافة المتكررة.

التهديد لا يقتصر على البكتيريا "البسيطة"

ولم يقتصر الأمر على البكتيريا المألوفة، إذ كشفت الدراسة عن وجود خمائر وعفن يمكن أن تؤثر سلباً على أصحاب الأمراض التنفسية، فضلًا عن بكتيريا الإشريكية القولونية (E. Coli) والبكتيريا العنقودية الذهبية (S. Aureus)، التي تُسبب التهابات المكورات العنقودية ، المسببة للتسمم الغذائي وتعفن .

التلفزيون واللاب توب ومقابض الأبواب

كما أجرت الدراسة أيضاً فحصاً لمجموعة من الأدوات المنزلية اليومية، ووجدت أن سطح المكتب يحتوي على 5.900 وحدة CFU، واللابتوب على 5.800، بينما جهاز التحكم عن بعد يضم 3.700 وحدة، وحتى مقابض الأبواب التي نلمسها طوال اليوم تحتوي على 1.800 وحدة، لكنها لا تزال أنظف بكثير من الأريكة.



نصائح الخبراء: كيف تحوّل الأريكة إلى مساحة نظيفة؟

توصي خبيرة الديكور في Sofa Club، مونيكا بوتشيو، بعدد من الخطوات البسيطة للحفاظ على نظافة الأرائك:



مسح يومي سريع لمنع تراكم البقع.

تنظيف عميق أسبوعي باستخدام صودا الخبز: يُرش على الأريكة ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل شفطه بالمكنسة الكهربائية.

غسل أغطية الوسائد بانتظام إذا كانت قابلة للإزالة.

تجفيف تام للأغطية قبل إعادة تركيبها لتفادي العفن.

وتختم بوتشيو بنصيحة واضحة، قائلة: "قد تكون أريكتك هي المقعد الأكثر قذارة في المنزل، لكن مع بعض العادات البسيطة والمواظبة، يمكنك على الجراثيم واستعادة نظافتها."