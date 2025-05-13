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صحة

إهمال تنظيف الأسنان ليلاً قد يُعرضك لخطر صحي خطير!

Lebanon 24
13-05-2025 | 07:42
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كشفت دراسة طبية حديثة، أن إهمال تنظيف الأسنان، خصوصًا قبل النوم، لا يؤثر فقط في صحة الفم بل قد يهدد صحة القلب أيضًا.

وأظهرت النتائج أن البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة، مثل Porphyromonas gingivalis، يمكن أن تنتقل من الفم إلى مجرى الدم، وتستقر في القلب؛ ما يزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب في نظم القلب قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية مفاجِئة.
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ونُشرت الدراسة التي أجرتها جامعة هيروشيما، في مجلة "سيركيوليشن"، وقد بيّنت أن هذه البكتيريا تُسهم في تراكم أنسجة ندبية بالقلب تُعرف بالتليف؛ ما يعيق الإشارات الكهربائية ويسبب اضطرابات قلبية خطيرة.

وسبق أن ربطت دراسات سابقة التهاب دواعم السن بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة تصل إلى 30%.

وأوضح الباحث شونسوكي مياوتشي أن الدراسة قدمت أول دليل مباشر على وصول البكتيريا الفموية إلى الأذين الأيسر للقلب؛ ما يعزز العلاقة المحتملة بين أمراض اللثة وأمراض القلب.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على نظافة الفم بتنظيف الأسنان مرتين يوميًّا، واستخدام الخيط وغسول الفم، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب، إلى جانب تعزيز صحة الفم.
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