21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في هذا العمر.. زيادة الوزن تنذر بالإصابة بالسمنة مستقبلا
Lebanon 24
14-05-2025
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع فريق من الباحثين في
هولندا
تطوّر وزن الأطفال منذ سن مبكرة، فكشفوا عن علاقة مثيرة للانتباه بين الطفولة المبكرة وخطر السمنة في مرحلة الشباب.
Advertisement
وشملت الدراسة أكثر من 3500 طفل بهدف فهم كيفية تطور الوزن ومؤشر كتلة الجسم خلال مراحل النمو المختلفة. وركّز الباحثون على تتبع الأطفال من عمر عامين حتى سن 18 عاما، مسجلين بيانات دقيقة حول مؤشر كتلة الجسم في أعمار 2 و6 و10 و14 و18 عاما.
وأظهرت النتائج أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل تعد فترة حاسمة في تشكيل صحته المستقبلية، وأن سن السادسة على وجه التحديد يمثل نقطة تحوّل مهمة. فقد وجد الباحثون أن كل زيادة بمقدار وحدة واحدة في مؤشر كتلة الجسم عند هذا السن، ترفع من احتمال الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن عند البلوغ إلى أكثر من الضعف.
وأوضحت البروفيسورة جاسمين دي غروت، أستاذة العلوم السلوكية في المركز الطبي الجامعي في روتردام والمشاركة في الدراسة، أن الطفولة المبكرة تمثل فرصة ثمينة للتدخل وتحقيق تحول صحي مستدام في حياة الطفل.
وأضافت: "تظهر دراستنا أن السمنة في الطفولة ليست حكما نهائيا، وأن الوصول إلى وزن صحي في السنوات الأولى قد يمنع تطورها لاحقا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما هو سبب زيادة الوزن رغم قلة الأكل؟
Lebanon 24
ما هو سبب زيادة الوزن رغم قلة الأكل؟
14/05/2025 20:18:26
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات يؤدي استهلاكها أثناء الحمل إلى خطر زيادة الوزن لدى الأطفال
Lebanon 24
مشروبات يؤدي استهلاكها أثناء الحمل إلى خطر زيادة الوزن لدى الأطفال
14/05/2025 20:18:26
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرش قد يكون علامة على أكثر من مجرد زيادة الوزن
Lebanon 24
الكرش قد يكون علامة على أكثر من مجرد زيادة الوزن
14/05/2025 20:18:26
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنذر سكان بيت حانون والشيخ زايد بالإخلاء والتوجه غربا إلى مدينة غزة
Lebanon 24
إسرائيل تنذر سكان بيت حانون والشيخ زايد بالإخلاء والتوجه غربا إلى مدينة غزة
14/05/2025 20:18:26
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معاجين أسنان شهيرة... تحقيق يُفجّر مفاجأة خطيرة بشأنها
Lebanon 24
معاجين أسنان شهيرة... تحقيق يُفجّر مفاجأة خطيرة بشأنها
09:32 | 2025-05-14
14/05/2025 09:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض يمثل عبئاً صحياً كبيراً... التصلب اللويحي يرهق الآلاف في لبنان
Lebanon 24
مرض يمثل عبئاً صحياً كبيراً... التصلب اللويحي يرهق الآلاف في لبنان
04:30 | 2025-05-14
14/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق تقلل من فاعليته
Lebanon 24
أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق تقلل من فاعليته
02:00 | 2025-05-14
14/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على أهم الفيتامينات.. إليكم أكثر الخضار الورقية فائدة لكبار السن
Lebanon 24
يحتوي على أهم الفيتامينات.. إليكم أكثر الخضار الورقية فائدة لكبار السن
00:23 | 2025-05-14
14/05/2025 12:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر "تغير المناخ" على نومنا؟ دراسة تُجيب
Lebanon 24
هل يؤثر "تغير المناخ" على نومنا؟ دراسة تُجيب
23:00 | 2025-05-13
13/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
23:19 | 2025-05-13
13/05/2025 11:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
16:00 | 2025-05-13
13/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:32 | 2025-05-14
معاجين أسنان شهيرة... تحقيق يُفجّر مفاجأة خطيرة بشأنها
04:30 | 2025-05-14
مرض يمثل عبئاً صحياً كبيراً... التصلب اللويحي يرهق الآلاف في لبنان
02:00 | 2025-05-14
أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق تقلل من فاعليته
00:23 | 2025-05-14
يحتوي على أهم الفيتامينات.. إليكم أكثر الخضار الورقية فائدة لكبار السن
23:00 | 2025-05-13
هل يؤثر "تغير المناخ" على نومنا؟ دراسة تُجيب
15:35 | 2025-05-13
4 قواعد لقيلولة مثالية... اتبعها!
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 20:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24