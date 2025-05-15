23
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بديل للحقن والجراحات.."قرص ثوري" لإنقاص الوزن
Lebanon 24
15-05-2025
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما يسعى كثير من الناس للتخلص من السمنة بشتى الطرق الممكنة، طرحت شركة دوائية أميركية نوعا جديدا من الكبسولات الفموية التي توصف بأنها "ابتكار ثوري" في مجال إنقاص الوزن، حسب ما جاء في صحيفة "
ديلي
ميل".
Advertisement
ويحاكي قرص الدواء المطوّر تأثير تحويل مسار المعدة (تصغير المعدة وتقصير الأمعاء الدقيقة، ما يغيّر طريقة امتصاص الجسم للطعام)، دون الحاجة لأي تدخل جراحي أو حقن، ومع آثار جانبية شبه منعدمة حتى الآن.
وتعمل الكبسولة على تكوين طبقة مؤقتة داخل الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) تمنع امتصاص الطعام في مراحله الأولى، ما يدفعه مباشرة نحو الأمعاء السفلية.
وهذا التغيير يحفّز إفراز هرمونات طبيعية مثل GLP-1 (المسؤولة عن الشعور بالشبع)، ويقلل إنتاج هرمون "الغريلين" المحفّز للجوع، ويُزيد من إفراز "اللبتين"، هرمون الإحساس بالامتلاء.
"بديل آمن وبسيط"
وبحسب شركة "سينتيس بايو" (Cintis Bio) المصنعة للكبسولة، فإن هذا الابتكار يمثل بديلا فمويا آمنا وبسيطا لحقن التخسيس الشهيرة مثل "أوزمبيك" و"مونجارو"، إذ لا يدخل القرص مجرى
الدم
، ما يقلّل احتمالية حدوث آثار جانبية.
ويقول راهول داندا، الرئيس التنفيذي للشركة: "المرضى يبحثون عن حل دائم وآمن ومريح. القرص الفموي يوفر كل ذلك، بخلاف الحقن التي يصعب الاستمرار عليها، أو الجراحة التي تنطوي على مخاطر وتعقيدات".
وتتميّز الكبسولة بكونها "جزيئا ميكانيكيا"، أي أنها تُحدث تأثيرا فيزيائيا دون تفاعل كيميائي مع الجسم، ما يقلل احتمالات المضاعفات.،وتتحلل الطبقة التي تكوّنها الكبسولة بشكل طبيعي خلال 24 ساعة، دون أن تترك أي أثر في الجهاز الهضمي.
وقد أظهرت التجارب على الفئران أن هذه الكبسولات أدت إلى فقدان أسبوعي للوزن بنسبة 1بالمئة، مع الحفاظ الكامل على الكتلة العضلية الخالية من الدهون.
ويتوقع الخبراء أن يكون لها مستقبل واعد، خاصة في دعم المرضى بعد استخدام الحقن لإنقاص الوزن، أو حتى كبديل طويل الأمد لها.
وقال الدكتور
لويس
أرون
، أستاذ الطب في كلية وايل كورنيل في
نيويورك
، خلال مؤتمر طبي: "نحن نعيش بداية
العصر الذهبي
لعلاج السمنة..مثل هذه الأقراص قد تُغني عن كثير من الأدوية والجراحات".
مواضيع ذات صلة
كم كيلومترا يجب أن نمشي يوميا لإنقاص الوزن؟
Lebanon 24
كم كيلومترا يجب أن نمشي يوميا لإنقاص الوزن؟
15/05/2025 12:19:38
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاكهة رقم واحد لإنقاص الوزن.. هذه هي
Lebanon 24
الفاكهة رقم واحد لإنقاص الوزن.. هذه هي
15/05/2025 12:19:38
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
Lebanon 24
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
15/05/2025 12:19:38
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. هل تحسّن الصحة النفسية أيضًا؟
15/05/2025 12:19:38
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تناول الدجاج بانتظام يرتبط بمخاطر صحية.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
تناول الدجاج بانتظام يرتبط بمخاطر صحية.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
05:00 | 2025-05-15
15/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. أدوية شائعة تحمي من هذا المرض
Lebanon 24
دراسة جديدة.. أدوية شائعة تحمي من هذا المرض
04:30 | 2025-05-15
15/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
Lebanon 24
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
04:00 | 2025-05-15
15/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مشكلات صحية شائعة تواجه الامهات بعد 30.. وهذه طرق الوقاية
Lebanon 24
5 مشكلات صحية شائعة تواجه الامهات بعد 30.. وهذه طرق الوقاية
02:00 | 2025-05-15
15/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو تأثير الموسيقى العاطفية على الصحة النفسية؟ اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ما هو تأثير الموسيقى العاطفية على الصحة النفسية؟ اليكم آخر الدراسات
00:10 | 2025-05-15
15/05/2025 12:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-05-15
تناول الدجاج بانتظام يرتبط بمخاطر صحية.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
04:30 | 2025-05-15
دراسة جديدة.. أدوية شائعة تحمي من هذا المرض
04:00 | 2025-05-15
الكولاجين مكمّل غذائي يساعد في إنقاص الوزن
02:00 | 2025-05-15
5 مشكلات صحية شائعة تواجه الامهات بعد 30.. وهذه طرق الوقاية
00:10 | 2025-05-15
ما هو تأثير الموسيقى العاطفية على الصحة النفسية؟ اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2025-05-14
هذه الفاكهة تحافظ على عينيك وتعالج الإمساك
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24