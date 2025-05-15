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صحة

كانوا أقل سمنة... إليكم سر رشاقة الناس في الستينيات

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:21
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في ظل تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من السمنة في العصر الحديث، يعود الكثيرون بالذاكرة إلى العقود الماضية ليتساءلوا عن سر رشاقة الناس في تلك الفترات. 

ورغم غياب النوادي الرياضية والأجهزة الذكية في الستينيات، كان البشر أقل سمنة بثلاثة أضعاف، مقارنةً بما هم عليه اليوم، وتستعرض أخصائية التغذية أوتوم بيتس من ولاية كاليفورنيا الأميركية، أسباب هذا التحول الصادم.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن نسبة السمنة في الولايات المتحدة عام 1960 كانت تقارب 13% فقط، بينما في عام 2024 قفزت إلى نحو 43%.

هذا التحول الضخم، كما تصفه، لا يرتبط بتحسن في العادات الغذائية، بل بالعكس، فالنظام الغذائي السائد اليوم بات غنياً بالأطعمة فائقة المعالجة، وفقيراً بالقيم الغذائية الأساسية.

وتراجعت جودة الوجبات المنزلية مقارنة بالستينيات، حيث كانت تعتمد على مكونات طبيعية وصحية، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين كانوا يعدون طعامهم بأنفسهم تناولوا كميات أقل من السكر والكربوهيدرات، مما ساعد في تحسين صحتهم.

كما تحتوي الأطعمة المعالجة على سعرات حرارية عالية تسيطر على النظام الغذائي اليومي، هذه الأطعمة لا توفر القيمة الغذائية المطلوبة وتؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة، مما يجعل الناس يأكلون كميات أكبر.

وفي الستينيات، كانت الوظائف تتطلب حركة بدنية مستمرة، مما ساعد في حرق السعرات الحرارية، أما اليوم، يقتصر النشاط البدني على الجلوس في المكاتب واستخدام التكنولوجيا، مما يقلل من الحركة ويزيد من الوزن.

آنذاك كان الناس ينامون حوالي 8.5 ساعات في الليلة، مقارنة بـ 7 ساعات في الوقت الحالي، قلة النوم تؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول والجوع والرغبة في تناول الطعام السكري، مما يسهم في زيادة الوزن.

كما أن التكنولوجيا قللت من النشاط البدني، حيث أصبح الناس أكثر جلوساً أمام الشاشات، هذا التراجع في الحركة يساهم في زيادة الوزن بمرور الوقت.
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