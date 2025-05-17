ما هو العدو الرئيسي للنوم الصحي والذاكرة؟

يعتقد الكثير من الناس خطأ أن شرب يساعدهم على النوم بسرعة وبعمق طوال الليل. ولكن هذا مفهوم خاطئ، لأن الكحول يؤثر سلبا على النوم والذاكرة.

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وتشير الخبيرة البيولوجية ماريا مولوستفوفا، إلى أن الكحول يؤثر كمهدئ، ما يؤدي إلى إبطاء نشاط النبضات الكهربائية في الخلايا العصبية.



ووفقا لها، يمكن أن تحسن جرعات معتدلة من الكحول المزاج وتعزز التواصل الاجتماعي من خلال تثبيط النشاط في القشرة الجبهية الأمامية، التي تنظم النبضات. ولكن، مع زيادة الجرعة، ينتشر تأثيره المهدئ على الدماغ بأكمله، ما يؤدي إلى الخمول والذهول الكحولي، دون توفير نوم كامل ومريح. وتحت تأثير الكحول تصبح النبضات الدماغية شبيه بتلك التي تحدث تحت تأثير التخدير الخفيف.



وتقول: "يؤثر الكحول سلبا على جودة النوم بعدة طرق".