للسيطرة على ارتفاع الضغط.. إليك 7 نصائح

يعاني الكثيرون في العالم من ارتفاع ضغط ، الأمر الذي قد يعتبر مشكلة صحية يجب الانتباه لها ومعالجتها.

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وفي ما يلي 7 نصائح للسيطرة على ضغط الدم:



1- اختر طعامك بعناية

تناول الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات قليلة الدسم



2- راقب استهلاك الصوديوم

قلل الملح لأقل من نصف ملعقة يومياً (حوالي 2.3 غرام فقط)



3- عزز البوتاسيوم

تناول أطعمة غنية به (الموز، البطاطا الحلوة، السبانخ)



4- قل لا للتدخين

الإقلاع الفوري يحمي الأوعية الدموية



5- هدّئ أعصابك

التأمل واليوغا لتخفيف التوتر



6- نشّط جسمك

مارس الرياضة 30 دقيقة يومياً، معظم أيام الأسبوع



7- خفّف وزنك

فقدان بسيط في الوزن قد يُحدث فرقاً كبيراً في مستويات الضغط



ويعدُّ هذا المرض المزمن من أبرز مسبّبات الوفاة حول العالم، إذ يُزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، والفشل الكلوي.

ووفقاً للمكتبة الوطنية للطب، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في نحو 9.4 مليون حالة وفاة سنوياً.



وتسعى العالمية إلى تقليل انتشاره بنسبة 25% بحلول نهاية عام 2025، رغم أن الأرقام تشير إلى أن 20% فقط من المرضى على مستوى العالم يتمكنون من السيطرة عليه.



وتُظهر الإحصاءات نسب انتشار مقلقة في المنطقة العربية، إذ تبلغ 22.8% في قطر، و25% في ، و28.8% في ، بينما تتراوح النسبة بين 29% و30% في كل من ، مصر، والأردن. (aitnews)