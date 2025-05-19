كيف تؤثر قراءة الكتب على الدماغ؟

اشارت الدكتورة كولوبوفا أخصائية علم النفس العصبي إلى أن قراءة الكتب تساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف، وتحسين الذكاء العاطفي.

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ووفقا لها، يتضمن هذا النشاط الإدراكي المعقد الذاكرة العاملة والانتباه والخيال. ويساعد تعاطف الشخص مع الشخصيات أثناء القراءة، على تطوير الذكاء العاطفي.



وقالت: "يمكن أن تضعف الشبكات العصبية المسؤولة عن هذه الوظائف من دون قراءة منتظمة. ونتيجة لذلك، ينخفض الاحتياطي المعرفي - أي قدرة الدماغ على التأقلم مع التغيرات المرتبطة بالعمر أو أي ضرر. كما تساعد القراءة أيضا في الحد من خطر الإصابة بالخرف".



وأشارت الدكتورة إلى أن الكتب تساعد على تحفيز تكوين اتصالات جديدة، خاصة في الفصوص الأمامية، المسؤولة عن المنطق والتخطيط. وبدونها، تستنزف مفردات الإنسان، وتتباطأ عملية معالجة البنى اللفظية المعقدة، وتتدهور القدرة على صياغة الأفكار. (روسيا اليوم)