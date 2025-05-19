23
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مع ارتفاع درجات الحرارة.. حساسية الربيع تعود لتؤرق المصابين بها
Lebanon 24
19-05-2025
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، تعود حساسية الربيع لتؤثر على حياة الكثيرين، خاصة أولئك الذين يعانون من ردة فعل مناعية مفرطة تجاه مواد مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو بعض الأطعمة.
وبحسب موقع "طب ويب"، تظهر الأعراض على شكل حكة في الجلد والعينين والحلق، عطاس مستمر، سيلان أو انسداد في الأنف، وقد تصل إلى ضيق في التنفس في الحالات الشديدة، خصوصاً لدى المصابين بالربو.
Advertisement
تتنوع مسببات الحساسية بين الغبار، بعض أنواع الطعام، الحشرات، والمواد الكيميائية، وقد يكون من الصعب أحيانًا تحديد العامل المسبب بدقة. ويمكن تشخيص ذلك عبر فحوص طبية خاصة بإشراف الطبيب المختص.
ولتفادي هذه الأعراض، ينصح الأطباء بالابتعاد قدر الإمكان عن المحفزات، وتنظيف الأماكن المغلقة بانتظام، وتغيير أغطية السرير، إضافة إلى استخدام أجهزة ترطيب الهواء. كما يُمكن الاستعانة بمضادات "الهستامين" المتوفرة من دون وصفة طبية، لتخفيف حدة الأعراض.
ورغم أن الحساسية ليست من الحالات الخطيرة طبيًا، إلا أنها تؤثر على جودة الحياة اليومية، ما يجعل الوعي الوقائي واتباع الإرشادات الصحية ضرورة ملحّة في هذا الموسم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إحذروا.. هذه الأطعمة تزيد من حساسية الربيع
Lebanon 24
إحذروا.. هذه الأطعمة تزيد من حساسية الربيع
19/05/2025 18:06:39
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة
Lebanon 24
ارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة
19/05/2025 18:06:39
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
Lebanon 24
مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)
19/05/2025 18:06:39
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأحد... وتغيّر مفاجئ مع بداية الأسبوع
Lebanon 24
ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الأحد... وتغيّر مفاجئ مع بداية الأسبوع
19/05/2025 18:06:39
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
Lebanon 24
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
10:42 | 2025-05-19
19/05/2025 10:42:21
Lebanon 24
Lebanon 24
النساء الحاملات لفصيلة الدم هذه هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي
Lebanon 24
النساء الحاملات لفصيلة الدم هذه هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي
06:33 | 2025-05-19
19/05/2025 06:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر قراءة الكتب على الدماغ؟
Lebanon 24
كيف تؤثر قراءة الكتب على الدماغ؟
04:52 | 2025-05-19
19/05/2025 04:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الاعتراف بنوع جديد من داء السكري
Lebanon 24
رسمياً.. الاعتراف بنوع جديد من داء السكري
03:43 | 2025-05-19
19/05/2025 03:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
Lebanon 24
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
00:39 | 2025-05-19
19/05/2025 12:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
06:13 | 2025-05-19
19/05/2025 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
04:23 | 2025-05-19
19/05/2025 04:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:42 | 2025-05-19
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
06:33 | 2025-05-19
النساء الحاملات لفصيلة الدم هذه هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي
04:52 | 2025-05-19
كيف تؤثر قراءة الكتب على الدماغ؟
03:43 | 2025-05-19
رسمياً.. الاعتراف بنوع جديد من داء السكري
00:39 | 2025-05-19
إصابة الهررة بإنفلونزا الطيور.. هذا ما قد تتسبب به في المستقبل
23:00 | 2025-05-18
دراسة تحذر: مكوّن في مشروبات الطاقة قد يُسرّع تطور سرطان الدم
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 18:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24