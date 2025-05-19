مع ارتفاع درجات الحرارة.. حساسية الربيع تعود لتؤرق المصابين بها

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مع بداية فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، تعود حساسية الربيع لتؤثر على حياة الكثيرين، خاصة أولئك الذين يعانون من ردة فعل مناعية مفرطة تجاه مواد مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو بعض الأطعمة.وبحسب موقع "طب ويب"، تظهر الأعراض على شكل حكة في الجلد والعينين والحلق، عطاس مستمر، سيلان أو انسداد في الأنف، وقد تصل إلى ضيق في التنفس في الحالات الشديدة، خصوصاً لدى المصابين بالربو.تتنوع مسببات الحساسية بين الغبار، بعض أنواع الطعام، الحشرات، والمواد الكيميائية، وقد يكون من الصعب أحيانًا تحديد العامل المسبب بدقة. ويمكن تشخيص ذلك عبر فحوص طبية خاصة بإشراف الطبيب المختص.ولتفادي هذه الأعراض، ينصح الأطباء بالابتعاد قدر الإمكان عن المحفزات، وتنظيف الأماكن المغلقة بانتظام، وتغيير أغطية السرير، إضافة إلى استخدام أجهزة ترطيب الهواء. كما يُمكن الاستعانة بمضادات "الهستامين" المتوفرة من دون وصفة طبية، لتخفيف حدة الأعراض.ورغم أن الحساسية ليست من الحالات الخطيرة طبيًا، إلا أنها تؤثر على جودة الحياة اليومية، ما يجعل الوعي الوقائي واتباع الإرشادات الصحية ضرورة ملحّة في هذا الموسم. (روسيا اليوم)