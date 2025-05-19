Advertisement

صحة

ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1362833-638832738767935004.jpg
Doc-P-1362833-638832738767935004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا إلى أهمية الفواكه المجففة لكبار السن، لما تحتويه من عناصر غذائية تدعم صحتهم في مراحل التقدم بالعمر، مثل المشمش والزبيب والبرقوق الأسود.
Advertisement

وأوضحت أن الزبيب المصنوع من العنب الداكن المخصّص لصناعة النبيذ هو الأنسب، نظراً لانخفاض نسبة السكر فيه مقارنةً بأنواع الزبيب الأخرى، واحتوائه على مادة الريسفيراترول التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتنشيط الخلايا.

أما المشمش المجفف، فيُعد مصدراً غنياً بمادة بيتا كاروتين، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري للرؤية في الإضاءة الخافتة، كما أنه يقوّي جهاز المناعة ويساعد على تجديد الأغشية المخاطية، التي تتراجع قدرتها مع التقدم في العمر، مما يسهل اختراق الفيروسات للجسم.

وتوصي الدكتورة أيضاً بتناول البرقوق الأسود المجفف، لدوره في تحسين حركة الأمعاء التي تضعف لدى كبار السن، إلى جانب قدرته على إزالة السموم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، فضلاً عن احتوائه على مادة الأنثوسيانين التي تساهم في مكافحة علامات الشيخوخة.

ونصحت الخبيرة كبار السن بتناول حبتين يومياً من الفواكه المجففة، مع الاعتدال في تناول الزبيب، مؤكدة أن مرضى السكري ينبغي أن يتجنبوا هذه الأنواع من الفواكه نظراً لاحتوائها على نسب عالية من السكر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هذا هو أفضل وقت لتناول الفواكه المجففة والمكسرات
lebanon 24
19/05/2025 21:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي فوائد التين المجفف؟
lebanon 24
19/05/2025 21:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا: آلاف الأطفال والنساء وكبار السن ما تزال جثامينهم تحت الأنقاض
lebanon 24
19/05/2025 21:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
يحتوي على أهم الفيتامينات.. إليكم أكثر الخضار الورقية فائدة لكبار السن
lebanon 24
19/05/2025 21:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-05-19
09:55 | 2025-05-19
06:33 | 2025-05-19
04:52 | 2025-05-19
03:43 | 2025-05-19
00:39 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24