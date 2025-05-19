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صحة
ما فوائد الفواكه المجففة لكبار السن؟
Lebanon 24
19-05-2025
|
10:42
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أشارت خبيرة التغذية الدكتورة
يلينا سولوماتينا
إلى أهمية الفواكه المجففة لكبار السن، لما تحتويه من عناصر غذائية تدعم صحتهم في مراحل التقدم بالعمر، مثل المشمش والزبيب والبرقوق الأسود.
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وأوضحت أن الزبيب المصنوع من العنب الداكن المخصّص لصناعة النبيذ هو الأنسب، نظراً لانخفاض نسبة السكر فيه مقارنةً بأنواع الزبيب الأخرى، واحتوائه على مادة الريسفيراترول التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتنشيط الخلايا.
أما المشمش المجفف، فيُعد مصدراً غنياً بمادة بيتا كاروتين، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري للرؤية في الإضاءة الخافتة، كما أنه يقوّي جهاز المناعة ويساعد على تجديد الأغشية المخاطية، التي تتراجع قدرتها مع التقدم في العمر، مما يسهل اختراق الفيروسات للجسم.
وتوصي الدكتورة أيضاً بتناول البرقوق الأسود المجفف، لدوره في تحسين حركة الأمعاء التي تضعف لدى كبار السن، إلى جانب قدرته على إزالة السموم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، فضلاً عن احتوائه على مادة الأنثوسيانين التي تساهم في مكافحة علامات الشيخوخة.
ونصحت الخبيرة كبار السن بتناول حبتين يومياً من الفواكه المجففة، مع الاعتدال في تناول الزبيب، مؤكدة أن مرضى
السكري
ينبغي أن يتجنبوا هذه الأنواع من الفواكه نظراً لاحتوائها على نسب عالية من السكر. (روسيا اليوم)
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