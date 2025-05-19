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صحة
قد يسبب الإصابة بأمراض خطيرة.. تحذير من النوم لأكثر من 10 ساعات يوميًا
Lebanon 24
19-05-2025
|
14:00
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حذّر الطبيب الروسي
فلاديمير مارتينوف
من أن النوم لأكثر من 10 ساعات يوميًا قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية خفية، كما أنه قد يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية،
السكري
، وحتى الوفاة المبكرة.
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وفي حديثه لوكالة "نوفوستي"، أوضح مارتينوف أن الإفراط في النوم قد يرتبط بأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، الاكتئاب، ومتلازمة انقطاع النفس النومي، مشددًا على أن الشعور بالتعب رغم النوم
الطويل
يستدعي مراجعة الطبيب.
من جهته
، أشار ألكسندر كلينين، رئيس
مركز طب
النوم في العيادة الجامعية لجامعة
موسكو
، إلى أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، موضحًا أن المدة المثالية للنوم تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا، فيما يُعد النوم لأقل من 6 ساعات أو أكثر من 10 ساعات غير صحي. كما لفت إلى أن النوم المفرط قد يكون نتيجة لمشاكل صحية تؤثر على جودة النوم، مثل اضطرابات التنفس الليلي، ما يترك الجسم في حالة إرهاق دائم. (روسيا اليوم)
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