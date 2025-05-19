قد يسبب الإصابة بأمراض خطيرة.. تحذير من النوم لأكثر من 10 ساعات يوميًا

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حذّر الطبيب الروسي من أن النوم لأكثر من 10 ساعات يوميًا قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية خفية، كما أنه قد يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية، ، وحتى الوفاة المبكرة.وفي حديثه لوكالة "نوفوستي"، أوضح مارتينوف أن الإفراط في النوم قد يرتبط بأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، الاكتئاب، ومتلازمة انقطاع النفس النومي، مشددًا على أن الشعور بالتعب رغم النوم يستدعي مراجعة الطبيب.، أشار ألكسندر كلينين، رئيس النوم في العيادة الجامعية لجامعة ، إلى أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، موضحًا أن المدة المثالية للنوم تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا، فيما يُعد النوم لأقل من 6 ساعات أو أكثر من 10 ساعات غير صحي. كما لفت إلى أن النوم المفرط قد يكون نتيجة لمشاكل صحية تؤثر على جودة النوم، مثل اضطرابات التنفس الليلي، ما يترك الجسم في حالة إرهاق دائم. (روسيا اليوم)