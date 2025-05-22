تعرفوا إلى الطريقة الصحيحة لغسل الخضروات والفواكه

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تعتبر الفواكه والخضروات أساس الصحي، ولكن للحصول على أقصى استفادة منها، يجب غسلها بصورة صحيحة حتى تلك التي يمكن تقشيرها.يوصي الدكتور ، بغسل الفواكه والخضروات دائما، بغض النظر عما إذا كانت ستأكل مع القشرة أم لا. لأن سطحها قد يحتوي على الأوساخ والغبار والبكتيريا والفيروسات والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المحاصيل. لذلك يمكن أن تصبح المنتجات غير المغسولة مصدرا للجراثيم، التي تنتقل إلى السكين ثم إلى اللب، وخاصة إذا كان القشرة تالفة.فكيف يجب غسل الفواكه والخضروات:- باستخدم الماء الجاري، بدرجة حرارة معتدلة.- يمكن استخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة في غسل وتنظيف الفواكه الصلبة.- نقع الخضروات الجذرية والخضراوات الورقية في الماء البارد لمدة 10-15 دقيقة، ثم تشطف جيدا.- يوصى بشطف الثمار والفواكه الطرية جيدا باستخدام الماء الجاري ومصفاة.- من الأفضل بعد تجفيفها بمنشفة نظيفة أو بمناشف ورقية.- لا ينصح باستخدام الصابون أو المنظفات، لأنه قد يمتصها المنتج وتصل إلى الطعام.- ويوصى لحماية إضافية بنقع الفاكهة في الماء المالح أو محلول صودا الخبز لمدة 5-10 دقائق، ثم شطفها جيدا.وينصح الطبيب بضرورة غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها أو تحضيرها لأنه عند غسلها مسبقا، فقد تفسد بسبب تلف الطبقة الواقية.