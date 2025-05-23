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صحة

مكمل غذائي شائع يبطئ وتيرة الشيخوخة.. هذا ما كشفته أحدث دراسة

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:43
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أظهرت دراسة جديدة، هي الأولى من نوعها، أن مكملا غذائيا هاما لصحة الإنسان قد يبطئ عملية الشيخوخة البيولوجية عبر حماية الحمض النووي من التلف المرتبط بالتقدم في السن. 
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وتمت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة هارفارد واستمرت 4 سنوات، بمشاركة 1031 شخصا تناول نصفهم 2000 وحدة دولية من فيتامين D3 يوميا، بينما تناول النصف الآخر دواء وهميا.

وبعد تحليل عينات الدم، اكتشف الباحثون أن التيلوميرات، وهي نهايات الحمض النووي التي تعد مؤشرا بيولوجيا على العمر، تآكلت بوتيرة أبطأ بكثير لدى من تناولوا مكملات فيتامين D. 

ووفقا لنتائج الدراسة، فإن من تناولوا المكمل احتفظوا بطول التيلوميرات لسنوات أطول، إذ انخفضت بنسبة 5% فقط خلال أول عامين، مقارنة بانخفاض بلغ 12% في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.

وبعد 4 سنوات، بلغ الانخفاض في مجموعة فيتامين D نحو 7% فقط، بينما وصل في المجموعة الأخرى إلى 28%. ويُقدّر أن هذا الفارق يعادل نحو 3 سنوات من الشيخوخة البيولوجية تم "منعها" فعليا. (روسيا اليوم) 

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