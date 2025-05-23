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صحة

فوائد غير شائعة لشرب الماء.. ما هي؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:52
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يعرف كثيرون أن شرب المياه بكميات كافية يوفر الكثير من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، إلا أن هناك دراسات تؤكد أن الماء مرتبط أيضاً بمحاربة القلق والاكتئاب والأمراض النفسية وهي معلومات غير شائعة عن كثير من الناس.
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ففي حين يؤدي عدم شرب الماء إلى الجفاف الشديد وبالتالي الإصابة بالهذيان وضعف وظائف المناعة والكلى والجهاز الهضمي، ما يسبب في دخول الفرد إلى المستشفى، فإن الجفاف الخفيف يمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض مثل الصداع، وسرعة الانفعال، وانخفاض الأداء البدني، وضعف الوظائف الإدراكية، وفقاً لموقع "psychologytoday".

وأظهرت دراستان آثار الجفاف الخفيف على الصحة النفسية. فقد كشفت دراسة إسبانية أجريت على 65 طالبة جامعية وجود علاقة بين الجفاف الخفيف والقلق.
 
وأظهرت الدراسة أن أكثر من 90 في المئة من المشاركات لم يشربن كمية كافية من الماء لتعويض السوائل التي فقدت من أجسامهن على مدار اليوم. وأظهرت أن أكثر من 90 في المئة من المشاركات (يعانين في الغالب من جفاف خفيف) بمستويات قلق عالية نسبياً، تتجاوز الحدود الطبيعية.

وفي دراسة ثانية شملت أكثر من 3 آلاف مشارك، ظهر ارتباط آخر بين انخفاض تناول الماء وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب. قسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تتناول أقل من كوبين من الماء يومياً، وأخرى تشرب من كوبين إلى خمسة أكواب يومياً، ومجموعة تتناول أكثر من خمسة أكواب يومياً.

ووجدت الدراسة علاقة عكسية بين تناول الماء والاكتئاب أي كلما قلت كمية المياه التي يتناولها الشخص، زادت لديه أعراض الاكتئاب. (العربية) 
 
 
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