"علامات بسيطة" على بشرتك قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

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وحث الدكتور دانيال سوغاي المرضى الذين يعانون من بثور مُستمرة تستمر لأكثر من شهر على رؤية الطبيب وطلب العلاج. حذر طبيب أمراض جلدية مُدرّب في من أن بعض البقع التي تبدو حميدة على بشرتك "قد تكون سرطانية".وحث الدكتور دانيال سوغاي المرضى الذين يعانون من بثور مُستمرة تستمر لأكثر من شهر على رؤية الطبيب وطلب العلاج.

وقال سوغاي، هذا الأسبوع على حسابه الشهير في "تيك توك": "إذا كانت لديك بثرة على بشرتك لا تختفي خلال أربعة أسابيع، يُرجى زيارة طبيب ".



علامة أخرى على ضرورة الفحص؟ يشير الدكتور دانيال سوغاي إلى "ظهور بقع دموية".



وأضاف الدكتور المقيم في : "من الشكاوى الأخرى التي أسمعها من المرضى قولهم: 'غسلتُ وجهي للتو، وظهرت بقعة دموية واحدة تنزف باستمرار، وتستمر في النزيف والتقشير'".



وتابع: "إذا كانت لديك بقعة دموية لم تلتئم تماما أو كانت هشة للغاية وتصاب بسهولة، مثل غسل وجهك، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية فورا".

وذكر سوغاي أن كلا العرضين قد يكونان من أعراض سرطان الخلايا القاعدية (BCC)، وهو أحد أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا. ووفقا لمؤسسة سرطان الجلد، يُشخّص حوالي 3.6 مليون أميركي بسرطان الخلايا القاعدية سنويا.



وكما يوحي الاسم، يبدأ سرطان الجلد هذا في الخلايا القاعدية، التي تُنتج خلايا جلدية جديدة بعد موت الخلايا القديمة، وفقا لـ" ".



وقال سوغاي: "أُشخِّص هذه الحالات يوميا، بل وأعالجها جراحيا يوميا".



وتُكوِّن الخلايا القاعدية "أوعية دموية شبيهة بالأشجار" للمساعدة في نموها، مما يجعلها أكثر عُرضة للنزيف، حسب صحيفة " بوست".



ويُعتقد أن غالبية حالات سرطان الخلايا القاعدية تحدث بسبب التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.



وذكر سوغاي: "إن الإصابة بحروق الشمس في مرحلة مبكرة من الحياة ستؤثر بالتأكيد على صحة لديك لاحقا".