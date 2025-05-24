هذا النوع من الأطعمة يهدد صحة الكبد

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يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي وظائف مهمة كالهضم، وإزالة السموم، والتمثيل الغذائي، ويعمل كمصفاة للدم، بالإضافة إلى مئات الوظائف الأخرى، ومع ذلك، قد يضعف الكبد أحيانًا، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، بما في ذلك تليف الكبد، وهو مرض متفاقم لا علاج له، وغالبًا ما يكون مميتًا، وتمثل الأطعمة المصنعة خطرًا كبيرًا على صحة الكبد لذلك من المهم عدم تناول تلك الأطعمة، وهو ما يحذر منه تقرير موقع "Food-ndtv".ما هي الأطعمة المصنعة؟الأطعمة المصنعة هي أي طعام يُعبأ، حيث تخضع تلك الأطعمة لعملية مكثفة تُغير حالتها الطبيعية، وغالبًا ما تُجردها من والعناصر الغذائية المهمة، وتتضمن هذه العملية طرقًا مثل الطهي، والتجميد، والتجفيف، والتعليب، وتتراوح بين المعالجة البسيطة والمعالجة العالية أو المفرطة.إليك سبب كون الأطعمة المصنعة ضارة بالكبد:نسبة عالية من السكرتحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من السكريات المضافة، وخاصةً الفركتوز، الموجود في المشروبات والحلويات والوجبات الخفيفة المُحلاة، وعند تناول كمية كبيرة من السكر، يُحول الكبد الفائض منها إلى دهون، التي تتراكم بدورها داخل خلايا الكبد مُسببة حالة تُسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، ويُمكن أن يُؤدي هذا المرض إلى التهاب وتندب، وحتى فشل الكبد إذا تُرك دون علاج.وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة الغنية بالسكر أكثر عُرضةً للإصابة بهذا المرض.الدهون الزائدةغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على دهون غير صحية، مثل الدهون المتحولة والدهون المشبعة، حيث تتواجد هذه الدهون بكثرة في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المعلبة، وقد يؤدي الإفراط في تناول الدهون غير الصحية إلى التهاب الكبد وزيادة تراكم الدهون، وهذا لا يقتصر على إتلاف خلايا الكبد فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى، وترتبط اللحوم الحمراء والمصنعة، على وجه الخصوص، بالتهاب الكبد وتراكم الدهون.عالية الملحعادةً ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الملح (الصوديوم)، مما قد يضر بالكبد، حيث يؤدى الإفراط في تناول الملح إلى احتباس الماء في الجسم، مما يرفع ضغط ويزيد من إجهاد الكبد، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم أمراض الكبد، مثل تليف الكبد، كما يُسهم الملح في تعزيز الالتهاب، مما يُصعب على الكبد الشفاء وأداء وظائفه بشكل سليم.الإضافات الصناعيةتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على العديد من المكونات الصناعية، مثل المواد الحافظة ومحسنات النكهة والملونات، وهذه مواد غريبة يجب على الكبد العمل بجد لتفكيكها وإخراجها من الجسم، حيث أن التعرض المستمر لهذه الإضافات قد يسبب إجهادًا تأكسديًا والتهابًا في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى إتلافها وإضعاف وظائف الكبد، حيث كلما زادت معالجة الطعام وصناعته، زاد العبء على الكبد. (الوكالة الوطنية)