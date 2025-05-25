بعد نزيف الأنف.. هذا ما عليكم فعله

حذّرت أي شخص يُصاب بنزيف في الأنف من تجاهله، وقالت إنه قد يكون علامة على ارتفاع ضغط ، ويجب فحصة .

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وفي بيان لها، حذّرت مؤسسة القلب البريطانية من أن ارتفاع ضغط الدم ليس له "أعراض واضحة"، وأن "الناس لا يدركون إصابتهم بارتفاع ضغط الدم"، "ولهذا السبب من المهم جداً فحص ضغط الدم بانتظام".



تحسين الضغط

وبحسب "سوري لايف"، ستُساعد التغييرات في ، وزيادة مستويات النشاط البدني على تحسين ضغط الدم.

ولكن إذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فقد يؤدي أيضاً إلى مضاعفات مثل:



- الفشل الكلوي.



- فشل القلب.



- مشاكل في البصر.



- الخرف الوعائي.



عوامل الخطر

ويساهم التدخين، واستهلاك ، وزيادة الوزن، وعدم النشاط في احتمال تطوّر ارتفاع ضغط الدم.



لكن مؤسسة القلب البريطانية تلفت الانتباه إلى أن لدى بعض الأشخاص سبب لارتفاع ضغط الدم، وهو ما يُعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم الثانوي".



ومن عوامل ارتفاع ضغط الدم الثانوي:



- أمراض الكلى.



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- انقطاع النفس الانسدادي النومي، والتي قد تؤدي إلى اضطراب النوم.



- بعض الأدوية، مثل موانع الحمل الفموية.



• بعض الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية والأدوية العشبية. (24)