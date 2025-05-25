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صحة
دواء شائع يعزز قدرة الجسم على مكافحة السرطان
Lebanon 24
25-05-2025
|
10:31
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كشفت دراسة حديثة إمكانية استخدام مضاد اكتئاب شائع لتعزيز الجهاز المناعي في مكافحة السرطان وتقليص نمو الأورام.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة
كاليفورنيا
،
لوس أنجلوس
، أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) - الدواء الشائع الاستخدام لعلاج الاكتئاب - يمكن أن تحسّن من قدرة الخلايا التائية (نوع من خلايا
الدم
البيضاء) على مهاجمة الخلايا السرطانية في أنواع متعددة من الأورام.
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وتُستخدم هذه المثبطات لزيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يلعب دورا هاما في تحسين المزاج والنوم والانفعالات.
وقالت الدكتورة ليلي يانغ، المعدة الرئيسية للدراسة وعضو مركز
إيلي
وإيديث برود للطب التجديدي وأبحاث الخلايا الجذعية بالجامعة: "اتضح أن هذه المثبطات لا تحسّن وظائف الدماغ فحسب، بل تعزّز أيضا أداء الخلايا التائية أثناء مهاجمتها للأورام".
وأضافت: "نظرا لاستخدام هذه العقاقير على نطاق واسع وآمن منذ عقود، فإن إعادة توظيفها كعلاج للسرطان يمكن أن يكون أسرع وأقل تكلفة من تطوير أدوية جديدة بالكامل". (روسيا اليوم)
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