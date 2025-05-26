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صحة
كيف تحول عدوى فيروسية المفاصل إلى مصدر للألم المزمن؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
00:30
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كشف باحثون النقاب عن الآلية الغامضة التي يتسبب من خلالها
فيروس
"شيكونغونيا" في إثارة آلام مفصلية مزمنة تشبه إلى حد كبير أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
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ويعرف فيروس "شيكونغونيا" بأنه
الفيروس
المسبب لـ"داء شيكونغونيا" (CHIKV)، وهو عدوى حادة تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات بعوضتي الزاعجة
المصرية
والزاعجة المنقطة بالأبيض، وهما النوعان المسؤولان عن نقل حمى الضنك. ويتميز المرض بظهور مفاجئ لأعراض تشمل ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، وآلاما مبرحة بالمفاصل خاصة في الأطراف، يصاحبها طفح جلدي وآلام عضلية وصداع.
ورغم أن معظم الحالات تشفى تلقائيا خلال أسبوع إلى أسبوعين، إلا أن ما يقارب 30-40% من المرضى قد يعانون من آلام مفصلية مزمنة تستمر لشهور أو حتى سنوات، مع احتمال تطور التهاب مفاصل شبيه بالروماتويد لدى بعضهم.
وتمهد نتائج الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة Cell Reports Medicine، الطريق لفهم أعمق للعلاقة المعقدة بين هذه العدوى الفيروسية وأمراض المناعة الذاتية.
وقالت الدكتورة
دانييلا
وايسكوبف، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "عادة ما نتوقع رؤية هذا النمط من الاستجابة المناعية في الأمراض الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وليس في حالات العدوى الفيروسية". وهذا الاكتشاف يقدم تفسيرا علميا مقنعا لمعاناة العديد من المرضى من آلام مفصلية مزمنة قد تستمر لسنوات بعد الإصابة بالفيروس.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ضوء الانتشار الواسع للفيروس في أكثر من 110 دولة، وتشابه الأعراض التي يسببها مع حالات أخرى مثل "
كوفيد
طويل الأمد" والآثار طويلة المدى لحمى الضنك.
كما تفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف مسارات الالتهاب المحددة هذه، وربما استخدام أدوية مثبطة لـ TNF-alpha التي أثبتت فعاليتها في بعض أمراض المناعة الذاتية. (روسيا اليوم)
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