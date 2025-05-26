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صحة
مشروب بسيط لمدة 30 يومًا يظهرك أصغر سنًا.. فما هو؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
16:00
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كشف الدكتور
سوراب سيثي
، اختصاصي الجهاز الهضمي وخريج
جامعة هارفارد
، أن شرب كوب ماء مضاف إليه عصير ليمونة طازجة يوميًا قد يكون عادة بسيطة لكنها فعالة في تأخير علامات التقدم في السن وتعزيز نضارة البشرة.
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وأشار الطبيب إلى أن الليمون يحتوي على أكثر من 30 مركبًا نباتيًا مفيدًا، ويسهم في دعم الشباب والحيوية بثلاث طرق رئيسية: تحسين امتصاص
المعادن
مثل الحديد، وتعزيز إنتاج الكولاجين بفضل محتواه الغني بفيتامين C، وتقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسريع الشيخوخة.
وبالرغم من أن ماء الليمون ليس "إكسير الشباب"، إلا أن تأثيره التراكمي بعد الاستمرار عليه لمدة 30 يومًا قد ينعكس بشكل ملحوظ على صحة البشرة ونضارتها، كما يعزز من قدرة الكبد على التخلص من السموم.
ومع ذلك، حذر الدكتور سيثي من الإفراط في تناول هذا المشروب، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، كما نبه إلى ضرورة حماية مينا الأسنان من التآكل الناتج عن الحموضة العالية في الليمون، موصياً بالاعتدال واستشارة الطبيب عند وجود مشكلات صحية. (روسيا اليوم)
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