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صحة
لماذا تظهر حبوب البشرة لدى النساء؟ نصائح طبية لعلاجها بفعالية
Lebanon 24
27-05-2025
|
23:00
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تُعدّ حبوب البشرة من المشكلات الجلدية الشائعة التي تؤرق العديد من
النساء في
مختلف المراحل العمرية، خصوصًا في فترات التغيرات الهرمونية مثل سن البلوغ أو الحمل أو حتى خلال
الدورة
الشهرية. وتؤثر هذه الحبوب على المظهر العام والثقة بالنفس، مما يدفع الكثيرات إلى البحث عن حلول فعالة.
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ويؤكد أطباء الجلدية أن الأسباب الرئيسية لظهور الحبوب تتنوع بين اضطرابات هرمونية، استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة، التوتر النفسي، ونظام غذائي غير متوازن. كما تلعب العوامل الوراثية دورًا في تحديد مدى استعداد البشرة للإصابة بهذه المشكلة.
وفي ما يتعلق بالعلاج، ينصح الأطباء بعدم العبث بالبثور لتجنب تفاقمها أو ترك آثار دائمة، والحرص على استخدام
منتجات العناية
بالبشرة التي تحتوي على مكونات فعالة مثل حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسيد. كما يُفضل مراجعة طبيب الجلد عند تفاقم الحالة للحصول على علاج طبي مناسب قد يشمل كريمات موضعية أو أدوية فموية.
ويبقى الحفاظ على نمط حياة صحي، وتناول كميات كافية من الماء، وتنظيف البشرة بانتظام، من أهم العوامل المساعدة في الوقاية من ظهور الحبوب وتحسين صحة الجلد
بشكل عام
.
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