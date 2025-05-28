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صحة

4 مشروبات تعزز صحة المخ

Lebanon 24
28-05-2025 | 12:00
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تحتوي العديد من المشروبات على مُنشّطات ذهنية، تُحسّن صحة الدماغ، التي يحتاجها الطلبة في فترة الامتحانات، المُنشّطات الذهنية هي فئة من المركبات الطبيعية أو المُصنّعة التي قد تُحسّن وظائف الدماغ وتوجد بشكل طبيعى في بعض المشروبات نتعرف عليها في التقرير التالي، بحسب موقع "Health line".
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١. القهوة
تُعدّ القهوة أكثر مشروبات المُنشّطات الذهنية استهلاكًا. يأتي معظم فوائد القهوة للدماغ من الكافيين، على الرغم من احتوائه على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة، والذي قد يؤثر على الدماغ أيضًا.
أشارت إحدى الدراسات إلى أن الكافيين قد يُحسّن سرعة رد الفعل. في دراسة حول أداء القيادة، أُعطي 50 مشاركًا من أصل 100  حوالى 200 مليجرام من الكافيين. ثم استخدم المشاركون جهاز محاكاة قيادة لاختبار أدائهم في القيادة. وُجد أن المجموعة التي تناولت الكافيين كانت استجاباتها أكثر ملاءمة، وارتكبت أخطاءً أقل، وكان وقت استجابتها للفرامل أسرع مقارنةً بالمجموعة الأخرى.

كما وجدت المراجعة أن شرب 3 أكواب على الأقل من القهوة يوميًا يرتبط بتباطؤ تدهور الذاكرة اللفظية (القدرة على تعلم وتذكر المعلومات اللفظية). كما قد تحمي القهوة من الأمراض العصبية.

تذكر أن الكافيين آمن بجرعات تصل إلى 400 ملج يوميًا، أي ما يعادل حوالي 4 أكواب من القهوة.

2. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أقل بكثير من الكافيين في القهوة، ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على مركبين نووتروبيين واعدين - إل-ثيانين وإبيغالوكاتشين جالات (EGCG).

تشير الدراسات إلى أن إل-ثيانين قد يزيد من موجات ألفا في الدماغ المرتبطة بالاسترخاء، وتقليل التوتر والقلق، وتحسين جودة النوم، عند دمج إل-ثيانين مع الكافيين، قد يُحسّن الانتباه والأداء الإدراكي.

وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 أن إل-ثيانين قد يُساعد في تحسين الانتباه، مما يُعزز الذاكرة العاملة والأداء التنفيذي.

الكاتيكينات هي مركبات غذائية موجودة في الشاي الأخضر. إبيغالوكاتشين جالات (EGCG) هو نوع من الكاتيكين الذي ثبت أن له العديد من الفوائد الصحية. على سبيل المثال، يمكن لمادة EGCG دخول دماغك عبر الحاجز الدموي الدماغي، مما يعني أنها قد تُحدث آثارًا مفيدة على دماغك أو حتى تُكافح الأمراض العصبية التنكسية. لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

3. عصير البرتقال
عصير البرتقال غني بفيتامين ج، حيث يوفر ثلاثة أرباع كوب منه (٩٣ ملج) ١٠٣٪ من القيمة اليومية الموصى بها. ومن المثير للاهتمام أن دراسة أجريت على الفئران أظهرت أن هذا الفيتامين قد يوفر فوائد وقائية للأعصاب.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول فيتامين ج يرتبط بتحسين الانتباه والتركيز والأداء في العمل.

ومع ذلك، قد تفوق مساوئ عصير البرتقال السكري فوائده فالعصير يحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير من الفاكهة الكاملة، ويرتبط تناول كميات كبيرة من السكر المضاف بأمراض مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

أفضل طريقة للحصول على هذا الفيتامين هي ببساطة تناول برتقالة فالفاكهة الكاملة أقل سعرات حرارية وسكرًا، بالإضافة إلى أنها أعلى أليافًا، من عصير البرتقال، مع توفير ٧٨٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين ج.

6. العصائر الخضراء
يجمع العصير الأخضر بين الفواكه والخضراوات الخضراء، ويعزز صحة المخ والذاكرة مثل:
-الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ
-الخيار
-التفاح الأخضر
قد تحتوي العصائر الخضراء أيضًا على مكونات مثل الأفوكادو، والزبادي، ومسحوق البروتين، أو الموز لإضافة نكهة كريمية وعناصر غذائية.
في حين أن قدرة العصائر الخضراء أو السموثي على تعزيز وظائف الدماغ تعتمد بشكل كبير على مكوناتها، إلا أن هذه المشروبات غالبًا ما تكون غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة المفيدة الأخرى. (اليوم السابع)
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