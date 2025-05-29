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صحة

دراسة: تناول القهوة يعزز الصحة أو يضرها؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:57
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كشفت دراسة كندية حديثة أن الطريقة التي يستقبل بها جسم الإنسان الكافيين وهي عملية تتحكم فيها الجينات تؤدي دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت القهوة تعزز الصحة أم تضرها.
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ونقل موقع شبكة "cbc" الكندية، عن سارة مهدوي، العالمة بـ"جامعة تورونتو"، أن الاستجابات المختلفة لتناول القهوة تعود لاختلافات جينية بين الأشخاص، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة استقلاب الكافيين في الجسم.
 
وأضافت مهدوي: غالبية الدراسات لا تأخذ في الحسبان التركيبة الجينية للمستهلكين، على الرغم من أنها عامل رئيسي.

أظهرت دراسة طويلة الأمد أجرتها مهدوي، أن الأشخاص الذين يستقلبون الكافيين ببطء ويستهلكون أكثر من 300 ملغ منه يومياً، معرضون لمشاكل صحية مثل تدهور وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم.
 
وتقول دراسة المهداوي "في المقابل، فإن من يستقلبونه بسرعة يستفيدون من شرب القهوة؛ إذ لوحظ لديهم انخفاض في معدلات الإصابة بالنوبات القلبية، من دون تأثر وظائف الكلى سلباً، مهما كانت كمية القهوة التي يشربونها".

وتوصي مهدوي، بعدم تجاوز 200 ملغ من الكافيين يومياً للجميع، وهي كمية تعادل تقريباً كوبا إلى كوبين من القهوة. بينما تسمح إرشادات وزارة الصحة الكندية باستهلاك حتى 400 ملغ يومياً للبالغين غير الحوامل أو المرضعات. (العربية)
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