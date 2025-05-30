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صحة
فوائد غير متوقعة ومدهشة للكرز
Lebanon 24
30-05-2025
|
14:00
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أشارت الدكتورة
داريا خايكينا
، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، إلى أن الكرز يتمتع بمذاق لذيذ وفوائد صحية مدهشة تجعله خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين.
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ومن أبرز فوائد الكرز الصحية:
مضاد للالتهابات:
يحتوي الكرز على مادة الأنثوسيانين، المسؤولة عن لونه الداكن، والتي تساعد في تخفيف الالتهابات، خاصة لدى من يعانون من تورم أو آلام في المفاصل بدون سبب واضح.
داعم لصحة القلب:
بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساهم الكرز في تنظيم ضغط
الدم
وتحسين وظائف القلب، كما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة دون فقدان العناصر المهمة.
معزز للمناعة:
يجمع الكرز بين فيتامين C وبيتا كاروتين والزنك، وهي مكونات تساهم في تقوية جهاز المناعة، وتسريع الشفاء من الأمراض والتوتر والإرهاق البدني.
داعم للهرمونات الأنثوية:
يحتوي الكرز على فيتويستروجينات نباتية، تساعد على دعم توازن الهرمونات لدى النساء، خاصة خلال فترتَي ما قبل الحيض وانقطاع الطمث، مما يخفف من تقلبات المزاج والانتفاخ والصداع.
محسّن للنوم:
بفضل احتوائه على الميلاتونين، هرمون النوم الطبيعي، يساعد الكرز على الاسترخاء وتحسين جودة النوم عند تناوله باعتدال في فترة ما بعد الظهر.
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