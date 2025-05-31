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صحة

قد تعني إصابتك بمرض خطير .. علامات خفية على رقبتك لا يجب تجاهلها

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:00
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يحذر خبراء الصحة من تجاهل تغيرات الجلد غير المفسرة، مثل ظهور بقع داكنة أو زوائد جلدية في أماكن معينة من الجسم، إذ قد تكون هذه التغيرات أكثر من مجرد مشكلات سطحية، وقد تنذر بمخاطر صحية خطيرة، أبرزها الإصابة بمقاومة الأنسولين، التي تمهّد الطريق نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
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وفي الولايات المتحدة وحدها، يعاني أكثر من 37 مليون شخص من السكري، ومع ذلك، قد لا يدرك كثيرون أن أجسامهم ترسل إشارات تحذيرية صامتة عبر الجلد.

بقع داكنة ذات ملمس مخملي
إذا لاحظت ظهور بقع داكنة، خاصة في الرقبة أو تحت الإبط، فقد تكون علامة على حالة تُعرف بـ"الشواك الأسود" – وهي اضطراب جلدي يرتبط عادةً بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".
ورغم أن هذه البقع لا تعني الإصابة المباشرة بالسكري، إلا أنها ترتبط بإفراط البنكرياس في إنتاج الأنسولين، لتعويض مقاومة خلايا الجسم، ما يؤدي إلى تغيرات جلدية واضحة يصعب التخلص منها باستخدام الكريمات أو العلاجات الموضعية.
الحل؟ العودة إلى الأساسيات
يؤكد الأطباء أن تغيير نمط الحياة هو المفتاح للوقاية من هذه المشكلات الصحية. يشمل ذلك:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
 الحفاظ على وزن صحي
المتابعة الدورية لمستويات السكر في الدم
 لا تتجاهل الإشارات الصامتة
قد تبدو هذه التغيرات الجلدية بسيطة أو غير مقلقة، لكنها قد تكون ناقوس خطر لحالة صحية أخطر تتطلب الانتباه.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات جلدية غير معتادة، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع السكري أو يعانون من السمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لمستويات السكر والأنسولين بشكل دوري.
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