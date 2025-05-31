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صحة

منها تخفيف الاكتئاب.. 7 فوائد صحية لليانسون

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:16
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يتميز اليانسون بطعمه القوي ويُستخدم منذ قرون كتوابل طبيعية في تحضير الحلويات والمشروبات، بالإضافة إلى استخداماته الواسعة في الطب الشعبي.


وينتمي اليانسون إلى نفس فصيلة الجزر والكرفس والبقدونس، ويصل طوله إلى متر واحد تقريبا، وينتج أزهارا وثمارا صغيرة بيضاء تُعرف ببذور اليانسون.
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في ما يلي 7 فوائد صحية واستخدامات مثبتة علميا لبذور اليانسون:

غني بالعناصر الغذائية

تحتوي بذور اليانسون على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، أبرزها الحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الصحية، والمنغنيز الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساهم في عمليات الأيض والنمو.

قد يقلل من أعراض الاكتئاب

تشير دراسات حديثة إلى أن لبذور اليانسون تأثيرات مضادة للاكتئاب. ففي إحدى الدراسات، أظهر مستخلص اليانسون فعالية مشابهة لدواء شائع لعلاج الاكتئاب.

كما ساهم تناول مسحوق اليانسون ثلاث مرات يوميا في تحسين أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، حسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.
 
الوقاية من قرحة المعدة

أظهرت أبحاث أولية على الحيوانات أن اليانسون قد يساعد في تقليل إفراز حمض المعدة، ما يساهم في الوقاية من قرحة المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة مثل الحموضة والحرقة. 

يمتلك خصائص مضادة للميكروبات

أثبتت دراسات مخبرية أن لليانسون وزيته العطري قدرة على محاربة أنواع مختلفة من الفطريات والبكتيريا، منها سلالات تسبب التهابات جلدية أو الكوليرا.

ويُعزى ذلك التأثير إلى مركب الأنيثول الفعّال في بذور اليانسون.

يخفف من أعراض سن اليأس

وفق دراسة طبية فإن تناول كبسولات تحتوي على 330 ميليغرام من اليانسون ثلاث مرات يوميا ساهم في تقليل شدة وتكرار "الهبات الساخنة" بنسبة تقارب 75 بالمئة.

و"الهبّات الساخنة"، هي الشعور المفاجئ بالدفء في الجزء العلوي من الجسم، وعادة ما تكون أكثر حدة على الوجه والرقبة والصدر.

وعلى الرغم من أن الحالات الطبية الأخرى يمكن أن تسبب "الهبّات الساخنة"، إلا أنها تكون غالبا بسبب انقطاع الطمث.

كما أشارت أبحاث على الحيوانات إلى دور اليانسون المحتمل في الوقاية من هشاشة العظام بفضل تأثيره الشبيه بهرمون الإستروجين.
 
يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

في دراسات على الحيوانات، ساعد مركب الأنيثول في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين وظيفة خلايا البنكرياس.

يساهم في تقليل الالتهاب

يمتلك اليانسون خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة.

وأشارت دراسات إلى أنه يمكن أن يخفف التورم والألم، وقد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهابات مثل أمراض القلب والسكري. (سكاي نيوز عربية)
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