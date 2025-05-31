الشيخوخة تبدأ مع نهاية مرحلة البلوغ.. خبير يكشف

يشير الدكتور أخصائي أمراض القلب والشيخوخة إلى أن بداية مرحلة الشيخوخة تعتمد على الخصائص الشخصية لكل فرد بغض النظر عن جنسه.

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ويقول كونيف ردا على سؤال حول بداية شيخوخة الجسم: " ، تبدأ عملية الشيخوخة مع انتهاء سن البلوغ. وعلى الأرجح، نفس الشيء معتمد في جميع أنحاء العالم الطبي المتحضر. نعم، تبدأ في سن الخامسة والعشرين، أي في هذا العمر تقريبا".



ووفقا له، لا تظهر علامات الشيخوخة الخارجية بعد في هذا العمر، لكن بعض المؤشرات الفسيولوجية تكون قد وصلت إلى ذروتها. وتعتمد بداية شيخوخة الجسم على الخصائص الشخصية لكل إنسان ولا تعتمد على جنسه.



ويشير إلى أن الفارق في متوسط العمر المتوقع بين النساء والرجال آخذ في التناقص، إذ أصبح نمط حياة الرجال في ظل الظروف الحديثة أسهل، وأصبح الفارق ضئيلا. (روسيا اليوم)