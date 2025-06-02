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صحة

3 مرات أسبوعياً.. المشي السريع مفتاح الوقاية من سرطان القولون

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:38
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وجدت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المنظمة أحدثت فرقاً كبيراً لدى مرضى سرطان القولون. وبعد 7 سنوات من تشخيص المرض، كان 90% من المرضى الذين شاركوا في برنامج مدته 3 سنوات للتمارين المنظمة، لا يزالون على قيد الحياة.
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أما في المجموعة التي لم تتلقَّ سوى كتيب إرشادي، فقد كان 83% من المشاركين لا يزالون على قيد الحياة.

وقالت كيري كورنيا، أستاذة علم الحركة في جامعة ألبرتا الكندية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "إذا رآك أحدهم تمشي، فسيظن أنك متأخر عن موعدك".

ووفق "سي بي سي نيوز"، لا يعرف الباحثون بالضبط سبب هذا التأثير الكبير لبرنامج النشاط البدني. 

لكن هذه النتائج قد تكون لها آثار مستقبلية مهمة على كيفية تلقي مرضى سرطان القولون، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، للعلاج. المساعدة في العلاجات التقليدية.

وبحسب الدراسة التي نُشرت أمس في دورية "نيو إنغلاند مديسين"، شارك في التجربة 889 مريضاً من 55 مستشفى في كندا وأستراليا وبريطانيا.

وركزت التجربة السريرية على مرضى سرطان القولون عالي الخطورة في المرحلتين الثانية والثالثة، والذين خضعوا للجراحة والعلاج الكيميائي. 

وأُعطي نصف المجموعة كتيباً منزلياً تقليدياً يوصي باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، ووُصف للنصف الآخر برنامج تمارين رياضية منظم لمدة 3 سنوات. 

واستمرت الدراسة 15 عاماً، حيث انضم حوالي نصف المشاركين في البداية، وانضم البقية لاحقاً.

وعُيّن للمرضى في مجموعة التمارين الرياضية أخصائي علاج طبيعي أو مدرب شخصي لمتابعة حالتهم مرة واحدة على الأقل شهرياً. ولكن كان لهم حرية اختيار نوع التمارين التي يرغبون في ممارستها. 

كان عليهم فقط ممارستها لمدة تصل إلى 45 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً.

وقد اختار كثير منهم المشي السريع على جهاز المشي، بينما مارس آخرون ركوب الدراجات، أو السباحة، أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية.

ووجد الباحثون أيضاً اختلافات في تكرار الإصابة بالسرطان. فـ 80% من المجموعة التي مارست التمارين الرياضية كانت خالية من السرطان بعد 5 سنوات من تشخيصها، مقارنة بحوالي 74% في المجموعة التي تلقت كتيب النصائح. 

وعادةً ما يتكرر سرطان القولون لدى حوالي 30 إلى 40% من المرضى.

وقال الدكتور كريس بوث، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة كوينز في كينغستون: "عند دمجها مع العلاجات التقليدية، تضاهي فوائد برنامج التمارين الموصوفة بعض أدوية العلاج الكيميائي".
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