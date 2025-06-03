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صحة

دراسة جديدة.. هذا النوع من الخبز يزيد خطر الوفاة بسرطان القولون!

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:05
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خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول الخبز الأبيض بانتظام قد يرفع خطر الوفاة بسرطان القولون بأكثر من الثلث، كما وجدت أن الاستهلاك المتكرر للّحوم المعالجة مثل اللانشون، البسطرمة، واللحم المقدد، إلى جانب المشروبات السكرية، يحمل نفس الزيادة في خطر الوفاة بالسرطان.
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وتم عرض نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) المنعقد في شيكاغو، حيث تتبع الباحثون حالات 1625 مريضاً بسرطان القولون، خضعوا للعلاج بعد التشخيص، على مدار ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين استهلكوا كميات كبيرة من الأطعمة المصنفة بأنها "التهابية" – مثل اللحم المقدد، النقانق، اللانشون، المعكرونة البيضاء، أحشاء الحيوانات، والمشروبات المحلاة – كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 36٪ مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منها. كما ارتفعت نسبة الوفاة العامة في هذه الفئة بنسبة 87%.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهاب، يحتوي على خضروات صفراء داكنة كالبطاطا الحلوة والجزر، بالإضافة إلى القهوة وحتى البيتزا – التي تُعد غنية بمضاد الأكسدة "ليكوبين" الموجود في الطماطم المطهية – قد يوفر حماية من المرض، وفقاً لما ورد في صحيفة "دايلي ميل".

وتعمق الباحثون في تقييم الأنماط الغذائية باستخدام أداة دولية تُعرف باسم "نمط الالتهاب الغذائي التجريبي" (EDIP)، والتي تصنّف الأطعمة حسب تأثيرها الالتهابي على الجسم.

كما كشفت الدراسة أن الدمج بين النظام الغذائي المضاد للالتهاب وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أدى إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 63٪، ما يعزز دعوات المختصين لاعتماد نمط حياة صحي كجزء من العلاج الداعم لمرضى السرطان.

وتزامنت هذه الدراسة مع نتائج دراسة أخرى عُرضت في المؤتمر ذاته (ASCO)، حيث وجد الباحثون في مركز ""مايمونيدس الطبي" في نيويورك، أن مرضى سرطان القولون الذين التزموا بنظام غذائي مضاد للالتهاب قللوا من خطر عودة المرض أو انتشاره بنسبة 38%، وتابع الباحثون العادات الغذائية لـ796 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بالمرض بين عامي 2015 و2023.
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