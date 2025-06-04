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صحة

مكمل غذائي منخفض التكلفة قد يقي من قصور القلب لدى مرضى السكري

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:46
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أظهرت دراسة حديثة أن مكملا غذائيا منخفض التكلفة قد يساهم في الوقاية من قصور القلب المحتمل لدى مرضى السكري من النوع الثاني، أحد أكثر مضاعفات المرض فتكا.
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ويعد المكمّل الغذائي المعني، اسمه "مايتوكوينون"، نسخة معدلة صناعيا من مضاد الأكسدة الطبيعي "كو ميو10" الموجود في الجسم.

ويعمل هذا المركّب على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، الذي يساهم في تدهور عضلة القلب لدى مرضى السكري.

وأجريت التجربة، التي استمرت 4 أشهر، على 70 مريضا بالسكري من النوع الثاني لا يعانون من قصور في القلب، تناول نصفهم 40 ملغ من "مايتوكوينون" يوميا إلى جانب علاجهم المعتاد، بينما استمرت المجموعة الأخرى على أدويتها دون تغيير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن أداء قلوب المجموعة التي تناولت المكمل تحسّن بنسبة 15 بالمئة مقارنة ببداية الدراسة، كما أظهرت قلوبهم استجابة أفضل لاختبارات التمارين، ما يشير إلى انخفاض في تصلّب عضلة القلب الناتج عن السكري.

ووصف هنري بروكتر الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ صحة القلب في جامعة ليدز، النتائج بأنها "مشجعة"، مضيفا: "لو امتدت الدراسة لفترة أطول، كان من المرجّح أن نلاحظ تحسّنا أكبر في مؤشرات صحة القلب. نأمل في تأكيد هذه النتائج عبر دراسة أوسع نطاقا".
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