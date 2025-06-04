إليكم مدة المشي الآمنة للصحة يوميا

حددت الدكتورة كريستينا فولودينا الأستاذة المشاركة في والتأهيل الطبي في مدة المشي الآمنة لصحة الإنسان.

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ووفقا لها، بالإضافة إلى مدة المشي، من المفيد أيضا الحفاظ على وتيرة مشي محددة.



وتقول: "من الناحية المثالية، يجب المشي لمدة 45 دقيقة لتحقيق تأثير صحي معين. يسمح المشي بوتيرة محددة بالوصول إلى معدل النبض الذي يعيد مستوى ضغط ومستويات السكر والكوليسترول إلى وضعها الطبيعي. ويجب أن تكون الوتيرة أكثر انتظاما".



وتشير الطبيبة، إلى أن الشيء المهم هو التدريب المنتظم. فالانتظام هو أساس الصحة، سواء في التغذية أو الحركة.



أما بالنسبة إلى الرأي الذي تروج له شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المشي يوميا 100000 خطوة فيتعارض مع المنطق السليم، ويبدو أن المدونين يروجون له لجذب الانتباه وكسب مشتركين جدد.



وتقول: "بما أن الشخص يمشي في المتوسط حوالي 5 كيلومترات في الساعة، فإن الحساب يتطلب ما يقرب من 20 ساعة من الحركة. وبطبيعة الحال، هذا يتعارض مع الصحة والمنطق السليم، لأن الإنسان يحتاج إلى وقت للنوم وتناول الطعام، ولديه عمل رئيسي، لذا فإن هذا التوجه يهدف أكثر إلى جذب الانتباه".



وبالإضافة إلى ذلك، اتباع هذا التوجه غير آمن على الصحة، لأنه حتى مسافة 10,000 خطوة لا تناسب الجميع. (روسيا اليوم)