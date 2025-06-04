Advertisement

صحة

إليكم مدة المشي الآمنة للصحة يوميا

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1370338-638846381995937618.jpg
Doc-P-1370338-638846381995937618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حددت الدكتورة كريستينا فولودينا الأستاذة المشاركة في قسم الطب الرياضي والتأهيل الطبي في جامعة سيتشينوف الطبية مدة المشي الآمنة لصحة الإنسان.
Advertisement
 
ووفقا لها، بالإضافة إلى مدة المشي، من المفيد أيضا الحفاظ على وتيرة مشي محددة.

وتقول: "من الناحية المثالية، يجب المشي لمدة 45 دقيقة لتحقيق تأثير صحي معين. يسمح المشي بوتيرة محددة بالوصول إلى معدل النبض الذي يعيد مستوى ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول إلى وضعها الطبيعي. ويجب أن تكون الوتيرة أكثر انتظاما".

وتشير الطبيبة، إلى أن الشيء المهم هو التدريب المنتظم. فالانتظام هو أساس الصحة، سواء في التغذية أو الحركة.

أما بالنسبة إلى الرأي الذي تروج له شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المشي يوميا 100000 خطوة فيتعارض مع المنطق السليم، ويبدو أن المدونين يروجون له لجذب الانتباه وكسب مشتركين جدد.

وتقول: "بما أن الشخص يمشي في المتوسط حوالي 5 كيلومترات في الساعة، فإن الحساب يتطلب ما يقرب من 20 ساعة من الحركة. وبطبيعة الحال، هذا يتعارض مع الصحة والمنطق السليم، لأن الإنسان يحتاج إلى وقت للنوم وتناول الطعام، ولديه عمل رئيسي، لذا فإن هذا التوجه يهدف أكثر إلى جذب الانتباه".

وبالإضافة إلى ذلك، اتباع هذا التوجه غير آمن على الصحة، لأنه حتى مسافة 10,000 خطوة لا تناسب الجميع. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في الخرطوم: الوضع تحت السيطرة ومصادر المياه آمنة والمنظومة الصحية في العاصمة لن تنهار
lebanon 24
04/06/2025 21:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: وفيات الكوليرا بلغت 40 يوميا (العربية)
lebanon 24
04/06/2025 21:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية الفارس الشهم 3: ندعو إلى تدخل عاجل وتوفير ممرات آمنة لضمان الوصول الآمن والسريع للمساعدات
lebanon 24
04/06/2025 21:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مستعدّون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب
lebanon 24
04/06/2025 21:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:36 | 2025-06-04
09:38 | 2025-06-04
07:41 | 2025-06-04
04:09 | 2025-06-04
02:46 | 2025-06-04
00:26 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24