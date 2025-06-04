فواكه وخضروات لا ينبغي تخزينها معا

يضع الكثيرون الفواكه والخضروات في سلة واحدة أو درج الثلاجة، دون معرفة أن هذا يؤدي إلى سرعة تلفها.

Advertisement

ووفقا للخبراء، يعود السبب في ذلك إلى أن بعض الفواكه والخضراوات تطلق غاز الإيثيلين بشكل نشط، ما قد يؤثر سلبا على المنتجات الأخرى.وغاز الإيثيلين هو غاز طبيعي تطلقه بعض الفواكه والخضراوات، يعمل كهرمون، يسرع عملية النضج والشيخوخة، ليس فقط في الفاكهة نفسها، بل أيضا في المنتجات المجاورة. لذلك عند تخزين الخضراوات والفواكه الحساسة للإيثيلين بالقرب من مصادره، فإنها ستفقد نضارتها بسرعة، وتفقد طعمها، وقد تبدأ بالتعفن.وأهم مصادر غاز الإثيلين هي:- التفاح: يجب تخزينه منفصلا عن بقية الفواكه والخضروات.- الموز: يطلق الموز، وخاصة الناضج، كميات كبيرة من الإيثيلين.- الأفوكادو: يبدأ في إطلاق الإيثيلين بشكل نشط خلال فترة نضوجه.- الكمثرى، والخوخ والنكتارين والبرقوق.- الطماطم: تطلق غاز الإيثيلين بكميات معتدلة أثناء نضجها.وهناك بعض الخضراوات والفواكه حساسة جدا للإيثيلين، وتفسد بسرعة عند تخزينها بالقرب من مصادره. فمثلا يبدأ البروكلي، والقرنبيط، وبراعم بالاصفرار وفقدان نضارتها عند تعرضها للإيثيلين.أما الجزر فيكتسب عند تعرضه فترة طويلة لهذا ، طعما مرا. ويتحول لون الخيار والخضروات الورقية (الخس والسبانخ وغيرها) إلى الأصفر عند تعرضها لهذا الغاز. أما البطاطس فتنبت وتفسد بسرعة عند تخزينها بالقرب من مصادر الإيثيلين.ولا يطلق البصل والثوم كميات كبيرة من الإيثيلين، لكن لهما رائحة نفاذة يمكن أن تنتقل إلى منتجات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم تخزين البصل بالقرب من البطاطس في إنباتها وتلفها. لذلك، ينصح بتخزينه منفصلا عن الخضراوات والفواكه الأخرى. (روسيا اليوم)