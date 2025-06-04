مخاطر الإفراط في تناول الملح

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الملح، أو ما يُعرف بـ”كلوريد الصوديوم”، هو عنصر أساسي في نظامنا الغذائي، يلعب دورًا مهمًا في توازن السوائل وتنظيم ضغط ووظائف العضلات. لكن، كما يقول الأطباء: “الزائد أخو الناقص”، وعند الإفراط في تناول الملح، يتحوّل من عنصر ضروري إلى مسبب رئيسي لأمراض خطيرة.1. ارتفاع ضغط الدممن أبرز أضرار الملح وأكثرها شيوعًا، هو تأثيره على ضغط الدم. فالإفراط في استهلاك الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بـارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد بدوره عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.2. مشاكل في القلب والأوعية الدمويةالملح الزائد لا يرفع ضغط الدم فقط، بل يزيد من احتمالية الإصابة بـأمراض القلب مثل قصور القلب، تضخم عضلة القلب، وتصلّب الشرايين. بحسب ، تقليل الملح في يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح سنويًا.3. أضرار على الكلىالكلى مسؤولة عن تنظيم توازن الصوديوم في الجسم، ولكن عند استهلاك كميات كبيرة من الملح، تُجبر على العمل بجهد مضاعف. هذا الإرهاق المستمر يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو تطوّر أمراض مزمنة مثل حصى الكلى والفشل الكلوي.4. زيادة احتباس السوائل والانتفاخالملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يُسبب الشعور بالانتفاخ وتورم في الأطراف. وهو أمر مزعج خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو كلوية.5. هشاشة العظامتناول الملح بكثرة قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام عن طريق البول، مما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى ، خاصة عند النساء بعد سن الأربعين.6. تأثيرات على الجهاز الهضميتشير بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح قد يرتبط بزيادة خطر سرطان المعدة بسبب تأثيره على بطانة المعدة وزيادة نمو البكتيريا الضارة مثل Helicobacter pylori.