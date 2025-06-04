مخاطر الإفراط في تناول الملح

الملح، أو ما يُعرف بـ”كلوريد الصوديوم”، هو عنصر أساسي في نظامنا الغذائي، يلعب دورًا مهمًا في توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم
ووظائف العضلات. لكن، كما يقول الأطباء: “الزائد أخو الناقص”، وعند الإفراط في تناول الملح، يتحوّل من عنصر ضروري إلى مسبب رئيسي لأمراض خطيرة.
1. ارتفاع ضغط الدم
من أبرز أضرار الملح وأكثرها شيوعًا، هو تأثيره على ضغط الدم. فالإفراط في استهلاك الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بـارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد بدوره عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.
2. مشاكل في القلب والأوعية الدموية
الملح الزائد لا يرفع ضغط الدم فقط، بل يزيد من احتمالية الإصابة بـأمراض القلب مثل قصور القلب، تضخم عضلة القلب، وتصلّب الشرايين. بحسب منظمة الصحة العالمية
، تقليل الملح في النظام الغذائي
يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح سنويًا.
3. أضرار على الكلى
الكلى مسؤولة عن تنظيم توازن الصوديوم في الجسم، ولكن عند استهلاك كميات كبيرة من الملح، تُجبر على العمل بجهد مضاعف. هذا الإرهاق المستمر يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو تطوّر أمراض مزمنة مثل حصى الكلى والفشل الكلوي.
4. زيادة احتباس السوائل والانتفاخ
الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يُسبب الشعور بالانتفاخ وتورم في الأطراف. وهو أمر مزعج خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو كلوية.
5. هشاشة العظام
تناول الملح بكثرة قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام عن طريق البول، مما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل
، خاصة عند النساء بعد سن الأربعين.
6. تأثيرات على الجهاز الهضمي
تشير بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح قد يرتبط بزيادة خطر سرطان المعدة بسبب تأثيره على بطانة المعدة وزيادة نمو البكتيريا الضارة مثل Helicobacter pylori.