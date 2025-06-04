Advertisement

صحة

مخاطر الإفراط في تناول الملح

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:36
A-
A+

Doc-P-1370525-638846627276932502.jpg
Doc-P-1370525-638846627276932502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الملح، أو ما يُعرف بـ”كلوريد الصوديوم”، هو عنصر أساسي في نظامنا الغذائي، يلعب دورًا مهمًا في توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات. لكن، كما يقول الأطباء: “الزائد أخو الناقص”، وعند الإفراط في تناول الملح، يتحوّل من عنصر ضروري إلى مسبب رئيسي لأمراض خطيرة.
Advertisement

1. ارتفاع ضغط الدم

من أبرز أضرار الملح وأكثرها شيوعًا، هو تأثيره على ضغط الدم. فالإفراط في استهلاك الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بـارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد بدوره عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2. مشاكل في القلب والأوعية الدموية

الملح الزائد لا يرفع ضغط الدم فقط، بل يزيد من احتمالية الإصابة بـأمراض القلب مثل قصور القلب، تضخم عضلة القلب، وتصلّب الشرايين. بحسب منظمة الصحة العالمية، تقليل الملح في النظام الغذائي يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح سنويًا.

3. أضرار على الكلى

الكلى مسؤولة عن تنظيم توازن الصوديوم في الجسم، ولكن عند استهلاك كميات كبيرة من الملح، تُجبر على العمل بجهد مضاعف. هذا الإرهاق المستمر يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو تطوّر أمراض مزمنة مثل حصى الكلى والفشل الكلوي.

4. زيادة احتباس السوائل والانتفاخ

الملح يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يُسبب الشعور بالانتفاخ وتورم في الأطراف. وهو أمر مزعج خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو كلوية.

5. هشاشة العظام

تناول الملح بكثرة قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام عن طريق البول، مما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل، خاصة عند النساء بعد سن الأربعين.

6. تأثيرات على الجهاز الهضمي

تشير بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح قد يرتبط بزيادة خطر سرطان المعدة بسبب تأثيره على بطانة المعدة وزيادة نمو البكتيريا الضارة مثل Helicobacter pylori.
مواضيع ذات صلة
تناول الدجاج بانتظام يرتبط بمخاطر صحية.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
05/06/2025 01:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نحن مع مبادرة السلام وحل الدولتين وما يقرره العرب نسير به والوضع في غزة غير مقبول ومن الملحّ الوصول الى حل
lebanon 24
05/06/2025 01:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: هناك مخاطر حقيقية لزعزعة استقرار سوريا
lebanon 24
05/06/2025 01:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
منها الانتفاخ.. مخاطر إعادة تسخين الشاي
lebanon 24
05/06/2025 01:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-06-04
09:38 | 2025-06-04
07:41 | 2025-06-04
05:46 | 2025-06-04
04:09 | 2025-06-04
02:46 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24