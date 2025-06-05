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صحة
للتعامل مع إرهاق الدماغ.. إليكم هذه النصائح
Lebanon 24
05-06-2025
|
02:11
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أشارت عالمة النفس آلينا بوريسون إلى أن الجميع يدركون أن الدماغ يتعب ويتوقف عن العمل بكامل طاقته بسبب كثرة المهام.
وقالت: "يظهر كسل للتفكير، ولن يكون هناك شعور بالإلهام. بالإضافة إلى تأثير العمل، هناك عدد من العوامل الأخرى: وجود السيطرة، والإجهاد في مكان العمل، والقدرة على اتخاذ القرارات، والشعور بأهمية الذات. وكذلك تؤثر كل المكونات العاطفية والمعرفية".
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ووفقا لها، في اللحظات التي يبدأ فيها التعب الشديد، يجب أن يفهم الشخص بشكل أساسي ما يحدث بداخله.
وأضافت: "يجب أن يشعر الشخص بتعبه على المستوى الفسيولوجي، وأن يقيمه من 0 إلى 10. ويجب وصف كل هذا حرفيا. ثم عليه أن يقرر أخذ استراحة لإعادة تشغيل نظامه. وبالمناسبة، قضاء الوقت على
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لا يعتبر راحة بل يستنزف الطاقة ولا يعيدها".
وحذرت الخبيرة من أن العمل الإضافي يرهق الدماغ ويستنزف طاقته لأنه وفقا لها، غالبا ما تكون مدة العمل هي التي تؤثر على تغيرات التفكير. (روسيا اليوم)
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