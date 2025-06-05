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صحة
في إسرائيل... تحذير من طفرة وراثية "خطيرة" سببها متبرع قديم
Lebanon 24
05-06-2025
|
05:49
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أصدرت
وزارة الصحة الإسرائيلية
، الأربعاء، تنبيها طبيا دعت فيه أشخاصا وُلدوا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عبر إجراءات طبية خاصة في عيادات الخصوبة، إلى التوجه لإجراء فحص وراثي.
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وجاء ذلك عقب اكتشاف وجود طفرة جينية نادرة في أحد المتبرعين، تُعرف بأنها قد تزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
وبحسب الوزارة، تعود الحالة لمتبرع تم التعرف على إصابته لاحقًا بمتلازمة جينية وراثية تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.
ويُقدّر عدد الأشخاص الذين قد يكونون وُلدوا عبر هذه الإجراءات بالعشرات أو ربما أكثر.
وزارة الصحة
أوضحت أن نسبة احتمال انتقال هذه الطفرة إلى من وُلدوا من خلال العينات تبلغ نحو 50 بالمئة.
لذلك، دعت الوزارة الأشخاص المعنيين، والذين قد تتراوح أعمارهم اليوم بين الأربعين والخمسين، إلى التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الوراثية المعتمدة لإجراء فحص احترازي.
الجهات الصحية شددت على أهمية الاستجابة لهذا النداء، لما له من دور وقائي قد يساعد في الكشف المبكر ويُسهم في تحسين فرص العلاج وتفادي المضاعفات الصحية مستقبلاً.1
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