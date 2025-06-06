بعد جراحة القلب... هل الأسبرين مفيد أم ضار؟

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عادةً، يتلقى المرضى علاجًا مزدوجًا مضادًا لتخثر الدم، يتضمن الأسبرين مع دواء يثبط مستقبلات (بي2 وإي12).مستقبلات (بي2 وإي12) هي بروتينات موجودة على سطح الصفائح الدموية، ولها دور أساسي في عملية تخثر الدم.في المراحل الأولى بعد قسطرة الشرايين التاجية، يُعطى المرضى العلاج المزدوج لتثبيط هذه المستقبلات، بهدف معالجة انسداد الشرايين أو الوقاية من حدوث نوبة قلبية.وبعد مرور عدة أشهر، يتحول معظم المرضى من العلاج المزدوج إلى تناول الأسبرين يوميًا .لكن باحثين ذكروا في الدراسة التي نشرت في ، أن بيانات مجمعة لمرضى شاركوا في 5 تجارب سريرية سابقة خلصت إلى أن الاستمرار في تناول مثبطات (بي2واي12) والتوقف عن تناول الأسبرين، ارتبط بانخفاض معدلات الوفاة، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية مقارنة بالاستمرار في تناول الأسبرين، وذلك من دون زيادة خطر حدوث نزيف حاد.