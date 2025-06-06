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صحة
دراسة تحذّر.. استعمال الشاشات قبل النوم قد يرفع ضغط الدم
Lebanon 24
06-06-2025
|
16:00
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وسط إدمان كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، لا تتوقف الدراسات لتحديد الإيجابيات والسلبيات.
ارتباط قوي
فقد كشفت دراسة جديدة أجريت في مستشفى "هينغشوي الشعبي" ونُشرت في مجلة BMC Public Health عن ارتباط قوي بين استخدام تلك الأجهزة قبل النوم، خاصة مشاهدة الفيديوهات القصيرة أو الريلز، وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط
الدم
لدى البالغين من الشباب.
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جاء هذا بعدما حللت الدراسة بيانات 4318 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، وأكدت أن استعمال الشاشات قبل النوم يزيد بشكل كبير خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ووجد أن الأشخاص الذين يشاهدون الفيديوهات القصيرة لأقل من ساعة لديهم خطر أعلى بمقدار 3.46 مرة مقارنةً بغير المستخدمين.
كما واجه الذين يقضون أكثر من أربع ساعات في هذا النشاط زيادة مقلقة في الخطر تصل إلى 40.2 ضعف.
تصفح وسائل التواصل قبل النوم
عن هذا أوضح الباحث الرئيس الدكتور فنغدي لي أن مشاهدة الفيديوهات قبل النوم تنشط السمبثاوي (الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن استجابة "القتال أو الهروب" في الجسم)، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد الجلوس لفترات طويلة أثناء استخدام الشاشات هذا التأثير.
وأكدت النتائج أيضا أن العمر والجنس والعادات الغذائية تؤثر على انتشار المرض، كما أن الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني عوامل وقائية.
مخاطر وتحذيرات
يذكر أن هذه الدراسة أبرزت المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة باستخدام الشاشات لفترات طويلة قبل النوم.
كما دعت إلى تبني عادات نوم صحية أكثر للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، خاصة بين الفئات العمرية الشابة التي تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
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