للطلاب خلال فترة الإمتحانات.. نصائح غذائية وصحية ضرورية

تمثل فترة الإمتحانات مرحلة أساسية بالنسبة للطلاب كونها تُعتبر "مفصلية"، ولهذا السبب يحتاج هؤلاء إلى دعم تركيزهم وذاكرتهم بشكل كبير ما ينعكس على أدائهم.

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وأكدت خبيرة التغذية أنَّ الغذاء ليس مجرد حاجة جسدية، بل هو وقود العقول، وقالت: "يحتاج الدماغ، كأي عضو في الجسم، إلى طاقة وعناصر غذائية محددة ليعمل بكفاءة".

حرب أوضحت أيضاً أنَّ التغذية المتوازنة تُساهم في تحسين التركيز والانتباه، تعزيز الذاكرة، تخفيف التوتر والقلق، تنظيم مستوى السكر في لتفادي الإرهاق".

ولفتت إلى أنَّه خلال فترة الإمتحانات، على الطلاب عدم إهمال وجبة الفطور الأساسية، فهي تمنح الطاقة وتساعد على الإستيعاب، وقالت: " مثال على ذلك الشوفان مع الفاكهة، بيض مع خبز أسمر، أو لبنة مع خضار".

وتابعت: "كذلك، ينبغي الحصول على أطعمة تعزز وظائف الدماغ مثل ، وبذور الكتان".

وفي السياق، دعت الخبيرة إلى تجنب المأكولات المصنعة، مشددة على وجوب اللجوء إلى التمر مع اللوز، اللبن مع الموز، الفوشار، كما شدّدت على وجوب شرب المياه بانتظام باعتبار أن الجفاف يؤثر على التركيز والذاكرة.