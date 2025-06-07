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صحة
لمن لديه "ذقن مزدوج".. خبر يجب قراءته
Lebanon 24
07-06-2025
|
14:00
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شاركت امرأة كيف اكتشفت أن ذقنها المزدوج، "الذي يبدو طبيعياً"، كان في الواقع عرضاً لحالة صحية مختلفة تماماً، ما استدعى خضوعها لجراحة في رقبتها.
وفي فيديو على
انستغرام
، أوضحت مريم بابيتش أنها لم تكن متأكدة تماماً من سبب وجود هذا الذقن المزدوج، حيث شعرت خلال العامين الماضيين بتغير في ذقنها، إذ أصبحت فجأةً ذقناً مزدوجاً، رغم أنها لم تكن كذلك من قبل.
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وقالت بابيتش: "كان يظهر فقط عندما كنت أتحدث أو أشرب أو آكل، لذلك عندما كنت أبتلع"، مؤكدةً أنه لم يكن مؤلماً أو مزعجاً أبداً، حتى بدأت تشعر بألم مفاجئ في كانون أول الماضي.
القناة الدرقية اللسانية
ووفق "سوري لايف"، تم تشخيص إصابتها بكيس في القناة الدرقية اللسانية، وقد أُزيل هذا الكيس مع الجزء الأوسط من عظمة اللامي في الرقبة".
وأضافت بابيتش: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا النوع من الكيس تكوّن في الواقع وأنا لا أزال جنيناً".
وتكيسات القناة الدرقية اللسانية (TGDCs) هي أكياس حميدة مملوءة بالسوائل تتطور في الرقبة.
ولا تتطور هذه الأكياس من تلقاء نفسها، بل تتشكل أثناء نمو الجنين، عندما تنتقل الغدة الدرقية من قاعدة اللسان إلى موضعها النهائي في الرقبة. وعادةً ما تختفي بعد ذلك، ولكن إذا استمر أي جزء من هذه القناة، فقد يُشكل كيساً.
وفي بداية العلاج بالمضادات الحيوية لم يتحسن الألم، فخضعت لفحص بالموجات فوق الصوتية كشف عن حقيقة الذقن المزدوج.
ومع أن الكيس نفسه حميد، إلا أنه إذا تُرك دون علاج، فقد يستمر في الانتفاخ، ما قد يؤدي إلى انسداد في المجاري الهوائية.
(24)
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