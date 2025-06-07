العشرات أصيبوا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق إليكم السبب

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كشفت السلطات الصحية الاتحادية في ، أمس السبت عن تفشي عدوى السالمونيلا، مع إصابة العشرات في 7 ولايات بالغرب والغرب الأوسط من البلاد بحالات مرضية.وسحبت شركة "أوغاست إيغ" نحو 1.7 مليون بيضة، بعد توزيعها في المتاجر بين شهري شباط وأيار الماضيين، وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفقا لإعلان نشر على موقع والدواء الأميركية.وأفادت منها أن 79 شخصا في 7 ولايات أصيبوا بسلالة من السالمونيلا مرتبطة بهذا البيض، نقل 21 منهم إلى المستشفى.وتشمل عمليات السحب ولايات وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنغ.وتشمل أعراض التسمم بالسالمونيلا الإسهال والحمى والقيء الشديد والجفاف وتشنجات المعدة، بينما يتعافى معظم المصابين خلال أسبوع.إلا أن العدوى قد تكون خطيرة على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة، وقد تستدعي دخول المستشفى. (سكاي نيوز)