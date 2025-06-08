للحفاظ على صحة القلب.. كم يومًا بالأسبوع نحتاج للمشي؟

بحسب ما نشره موقع برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة "NBC" الأميركية، تقدم ممارسة رياضة المشي بشكل منتظم فوائد جمة، بدءًا من تحسين الصحة النفسية وصولًا إلى تعزيز عملية الأيض وإدارة الوزن، وغيرها.

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وفقًا لأطباء القلب، تُعد تمارين الكارديو من أكثر التمارين فائدة لصحة القلب، لذا ينبغي أن يكون الهدف في المشي السريعة.

وتقول تادكتورة نيكا ، الأستاذة السريرية المساعدة في للطب بجامعة إنه يرفع "معدل ضربات القلب عند المشي بسرعة كبيرة"، ناصحًا بأنه "من المهم أن يمارس الأشخاص تمارين طبيعية وسهلة عليهم".



ويوصي الدكتور مارك أيزنبرغ، الأستاذ المشارك في الطب بالمركز الطبي بجامعة في نيويورك، بالمشي السريع لمدة 40-50 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام على الأقل أسبوعيًا. (العربية)