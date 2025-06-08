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صحة
للحفاظ على صحة القلب.. كم يومًا بالأسبوع نحتاج للمشي؟
Lebanon 24
08-06-2025
|
06:21
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بحسب ما نشره موقع برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة "NBC" الأميركية، تقدم ممارسة رياضة المشي بشكل منتظم فوائد جمة، بدءًا من تحسين الصحة النفسية وصولًا إلى تعزيز عملية الأيض وإدارة الوزن، وغيرها.
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وفقًا لأطباء القلب، تُعد تمارين الكارديو من أكثر التمارين فائدة لصحة القلب، لذا ينبغي أن يكون الهدف في المشي
هو الحركة
السريعة.
وتقول تادكتورة نيكا
غولدبرغ
، الأستاذة السريرية المساعدة في
كلية غروسمان
للطب بجامعة
نيويورك
إنه يرفع "معدل ضربات القلب عند المشي بسرعة كبيرة"، ناصحًا بأنه "من المهم أن يمارس الأشخاص تمارين طبيعية وسهلة عليهم".
ويوصي
طبيب القلب
الدكتور مارك أيزنبرغ، الأستاذ المشارك في الطب بالمركز الطبي بجامعة
كولومبيا
في نيويورك، بالمشي السريع لمدة 40-50 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام على الأقل أسبوعيًا. (العربية)
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