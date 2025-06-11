التفاعلات الأسرية تمنح الأطفال نوماً أفضل.. هذا ما كشفته الدراسات

Advertisement

الأطفال الذين يتمتعون بعلاقات أسرية قوية وآباء متفاعلون ينامون لفترة أطول، بينما يعاني الأطفال الذين يتواصلون اجتماعياً باستخدام الشاشات، أو يتفاعلون قليلًا مع والديهم من صعوبة النوم، بحسب دراسة جديدة.ومن المقرر عرض نتائج الدراسة اليوم في الاجتماع السنوي للجمعية لطب الأطفال المنعقد في .وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 5 آلاف طفل، أعمارهم بين 9 و11 عاماً، شاركوا في دراسة طويلة الأمد حول نمو الدماغ.وأكمل مقدمو الرعاية للأطفال استبيانين على الأقل في آيار، وآب 2020، خلال جائحة كوفيد-19.وثبت أن أثرت على أنماط نوم الأطفال، وأراد الباحثون معرفة ما إذا كانت علاقاتهم الاجتماعية لها أي تأثير وقائي.