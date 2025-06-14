النوم على ظهرك الوضع الأكثر ضرراً بالصحة.. اليكم الاسباب

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تعد وضعية النوم من العناصر التي تؤثر بشكل كبير على الصحة بدءاً من جودة التنفس والهضم، وصولاً لاستقامة العمود الفقري وحتى ظهور التجاعيد.وتشير الدراسات إلى أن الناس يميلون إلى النوم على جانبهم، والاستلقاء على الظهر هو ثاني أكثر وضعية شيوعاً، يليه النوم على البطن في المرتبة الثالثة بفارق كبير، غير أن إحداها أسوأ مما قد نعتقد. وطلبت صحيفة من خبراء النوم تقييم أسوأ وضعية.وصرح غراديسار، رئيس قسم علوم النوم في تطبيق "سليب سايكل"، وهو تطبيق منبه ذكي ومتتبع للنوم، لصحيفة "ذا بوست": "من بين جميع وضعيات النوم، أسوأ وضعية نوم للبالغين - مدعومة بأدلة علمية - هي النوم على الظهر، عندما تنام على ظهرك، يمكن للجاذبية أن تسحب لسانك الرخو إلى حلقك".وقد يبدو النوم على الظهر خياراً منطقياً، ولكنه ينطوي على العديد من السلبيات، إذ قد تُضيّق هذه الحركة مجرى الهواء، مما يزيد من احتمالية الاهتزازات التي تُسبب الشخير.والأسوأ من ذلك، أن مجرى الهواء قد ينهار، مما يؤدي إلى توقف التنفس أثناء النوم، تُعرف هذه الحالة بانقطاع النفس النومي.ونظراً لأن انقطاع النفس النومي يُعيق الراحة، فقد ارتبط بالانفعال، ومشاكل الصحة النفسية، وزيادة مقاومة الأنسولين التي تُمهّد الطريق للإصابة بمرض ، وارتفاع ضغط ، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.كما أن الاستلقاء على الظهر يُسهّل عودة حمض المعدة إلى المريء، مما يُفاقم حرقة المعدة.وقال غراديسار: "أفضل وضعية نوم هي الأكثر راحة، بحيث تحصل على أكبر قدر من النوم، إذا كانت الوضعية الأكثر راحة هي الاستلقاء على الظهر، فإن نوماً أقل جودة أفضل من قلة النوم.ويُعرف وضع النوم على الظهر على نطاق واسع بأنه الطريقة الأكثر أماناً، لتقليل خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، لأنه يقلل من احتمالية انسداد مجرى الهواء، كما يُعزز النوم على الظهر محاذاة العمود الفقري، ويُخفف من تراكم الجيوب الأنفية، ويمنع التجاعيد والحبوب، نظراً لقلة ملامسة الوجه للوسادة، لكنه مازال ليس الوضع الأفضل للنوم وفق الخبراء.وصرح الدكتور جيليادوف، المساعد لمركز ماونت سيناي المتكامل للنوم، لصحيفة "ذا بوست": "قد يُسبب النوم على البطن، أو وضعية الانبطاح، إجهادا للرقبة، عادةً ما يكون النوم على الجانب الأيسر أو الأيمن هو الوضع الأفضل للبالغين، للحد من الشخير واحتمالية انقطاع النفس النومي".والنوم على جانبك الأيسر يُتيح للمعدة والبنكرياس الراحة في وضع طبيعي، مما يُتيح الهضم السليم، وعندما تستلقي على جانبك الأيسر، تكون معدتك أسفل المريء، مما يُصعّب عودة حمض المعدة إلى المريء، و يمكن أن يُساعد النوم على جانبك الأيسر أيضا في تسهيل التصريف اللمفاوي لأن الجهاز اللمفاوي مُهيمن على الجانب الأيسر.بالإضافة إلى ذلك، يُساعد النوم على الجانب على استرخاء العمود الفقري واستقامته بشكل صحيح، مما يُخفف من آلام الظهر وتيبسه.وغالباً ما تُنصح النساء الحوامل بالنوم على جانبهن الأيسر، فالنوم على الظهر قد يُسبب ضغطاً على الوريد الأجوف السفلي، مما يُقلل من تدفق الدم إلى القلب والجنين، ويساعد النوم على الجانب الأيسر في الحفاظ على تدفق الدم الأمثل، ويُقلل من خطر ولادة جنين ميت.ولكن يُركز هذا الوضع الضغط على الكتف الذي تنام عليه، مما قد يُسبب الألم وعدم الراحةـ بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع جانب واحد من وجهك على الوسادة باستمرار، قد يُؤدي إلى ظهور التجاعيد وظهور البثور.وينصح الخبراء بوضع وسادة داعمة تحت رأسك ورقبتك، وربما وسادة بين ركبتيك للمساعدة في الحفاظ على محاذاة الوركين والركبتين وتقليل الضغط على أسفل ظهرك.