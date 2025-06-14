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صحة

إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:21
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أشار الدكتور الكسندر مياسنيكوف إلى أن صحة أمعاء الشخص ترتبط بصورة مباشرة بحالته الصحية العامة ومنظومة المناعة. فما هي المنتجات الأكثر فائدة لصحة الأمعاء؟
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1 - الألياف أساس صحة الأمعاء.

- الخضراوات: وخاصة البروكلي، والجزر، والشمندر.

- الفاكهة: التفاح، والكمثرى، والبرقوق.

- الثمار: العليق (التوت البري)، والعنبية الآسية (عنب الأحراش)

- الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان، والحنطة السوداء، والأرز البني.

- البقوليات: العدس، والفاصوليا، والحمص.
 
2 - منتجات الألبان المخمرة مصدر البروبيوتيك

- الزبادي الطبيعي من دون سكر؛ اللبن الرائب؛ مخلل الملفوف.

3 - بريبيوتك (Prebiotics) غذاء للبكتيريا المفيدة

البصل والثوم؛ الهليون؛ دوار الأرض الدرني؛ الموز، وخاصة غير الناضج؛ الشوفان.
 
4 - الماء: ضروري لحركة الأمعاء الطبيعية

يساعد تناول الماء النظيف بانتظام على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. ويعتبر نقص السوائل أحد الأسباب الشائعة للإمساك.

5 - الدهون الصحية

تساعد كمية قليلة من الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون وبذور الكتان) على تحسين حركة الأمعاء وتساهم في تليين البراز. (روسيا اليوم)
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