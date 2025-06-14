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صحة
إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء
Lebanon 24
14-06-2025
|
09:21
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أشار الدكتور
الكسندر مياسنيكوف
إلى أن صحة أمعاء الشخص ترتبط بصورة مباشرة بحالته الصحية العامة ومنظومة المناعة. فما هي المنتجات الأكثر فائدة لصحة الأمعاء؟
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1 - الألياف أساس صحة الأمعاء.
- الخضراوات: وخاصة البروكلي، والجزر، والشمندر.
- الفاكهة: التفاح، والكمثرى، والبرقوق.
- الثمار: العليق (التوت البري)، والعنبية الآسية (عنب الأحراش)
- الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان، والحنطة السوداء، والأرز البني.
- البقوليات: العدس، والفاصوليا، والحمص.
2 - منتجات الألبان المخمرة مصدر البروبيوتيك
- الزبادي الطبيعي من دون سكر؛ اللبن الرائب؛ مخلل الملفوف.
3 - بريبيوتك (Prebiotics) غذاء للبكتيريا المفيدة
البصل والثوم؛ الهليون؛ دوار الأرض الدرني؛ الموز، وخاصة غير الناضج؛ الشوفان.
4 - الماء: ضروري لحركة الأمعاء الطبيعية
يساعد تناول الماء النظيف بانتظام على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. ويعتبر نقص السوائل أحد الأسباب الشائعة للإمساك.
5 - الدهون الصحية
تساعد كمية قليلة من الزيوت النباتية (مثل زيت
الزيتون
وبذور الكتان) على تحسين حركة الأمعاء وتساهم في تليين البراز. (روسيا اليوم)
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