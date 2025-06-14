إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء

أشار الدكتور إلى أن صحة أمعاء الشخص ترتبط بصورة مباشرة بحالته الصحية العامة ومنظومة المناعة. فما هي المنتجات الأكثر فائدة لصحة الأمعاء؟

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1 - الألياف أساس صحة الأمعاء.



- الخضراوات: وخاصة البروكلي، والجزر، والشمندر.



- الفاكهة: التفاح، والكمثرى، والبرقوق.



- الثمار: العليق (التوت البري)، والعنبية الآسية (عنب الأحراش)



- الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان، والحنطة السوداء، والأرز البني.



- البقوليات: العدس، والفاصوليا، والحمص.

2 - منتجات الألبان المخمرة مصدر البروبيوتيك



- الزبادي الطبيعي من دون سكر؛ اللبن الرائب؛ مخلل الملفوف.



3 - بريبيوتك (Prebiotics) غذاء للبكتيريا المفيدة



البصل والثوم؛ الهليون؛ دوار الأرض الدرني؛ الموز، وخاصة غير الناضج؛ الشوفان.

4 - الماء: ضروري لحركة الأمعاء الطبيعية



يساعد تناول الماء النظيف بانتظام على تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. ويعتبر نقص السوائل أحد الأسباب الشائعة للإمساك.



5 - الدهون الصحية



تساعد كمية قليلة من الزيوت النباتية (مثل زيت وبذور الكتان) على تحسين حركة الأمعاء وتساهم في تليين البراز. (روسيا اليوم)