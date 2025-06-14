23
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لمن يسعى لبناء "عضلات قوية".. باحثون يكشفون معلومة جديدة
Lebanon 24
14-06-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال باحثون في
جامعة فلوريدا أتلانتيك
إن بضع مجموعات ذكية ومركّزة من التمرين قد تكون كافية لتحقيق مكاسب حقيقية لبناء العضلات.
Advertisement
وأوضح
مايكل
زوردوس، الباحث
الرئيسي
وأستاذ علوم التمارين: "تُظهر نتائجنا أنك لست بحاجة إلى جلسات رياضية طويلة لتقوية عضلاتك أو بناء عضلاتك".
وأضاف: "هناك نقطة تحول حيث تُصبح فائدة بذل المزيد من الجهد موضع شك كبير - وفي بعض الحالات، قد يكون ذلك ضدك عند النظر إلى التعب والوقت وما إلى ذلك".
ويُخالف هذا الافتراض الشائع بأن زيادة حجم التدريب تعني دائمًا زيادة المكاسب.
ووفق "هيلث داي"، درس زوردوس وفريقه كيفية تأثير حجم التدريب على نمو العضلات وقوتها.
ووجد الباحثون أن القيام بمزيد من مجموعات التمرين يُمكن أن يُساعد، ولكن إلى حد معين فقط.
كذلك، تبين أن فوائد نمو العضلات ازدادت، حتى وصلت إلى حوالي 11 مجموعة جزئية في الجلسة.
أما بالنسبة للقوة، فكانت النقطة المثالية أقل، وتمثلت في "مجموعتين مباشرتين فقط في الجلسة".
وأوضح الباحثون "الفرق بين المجموعات المباشرة والجزئية"، حيث تشمل المجموعات الجزئية العمل المباشر وغير المباشر لمجموعة عضلية.
ومثلاً، تحتسب تمارين العضلة ثلاثية الرؤوس ضمن قوة
الصدر
لأنها تساعد على الدفع، حتى لو لم تكن الحركة الرئيسية.
من ناحية أخرى، تستهدف المجموعات المباشرة العضلة أو الحركة التي يتم اختبارها بالضبط؛ مثل تمارين ضغط البنش لقوة الصدر.
(24)
مواضيع ذات صلة
هل ستنكسر الجرّة تماماً بين نتنياهو وترامب؟ باحثون يكشفون
Lebanon 24
هل ستنكسر الجرّة تماماً بين نتنياهو وترامب؟ باحثون يكشفون
15/06/2025 05:48:25
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة معقدة بين الألزهايمر والصرع.. باحثون يكشفون "المفتاح السحري"
Lebanon 24
علاقة معقدة بين الألزهايمر والصرع.. باحثون يكشفون "المفتاح السحري"
15/06/2025 05:48:25
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون يحذرون: الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف من تلقاء نفسه
Lebanon 24
باحثون يحذرون: الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف من تلقاء نفسه
15/06/2025 05:48:25
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عملية الانتشال نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عملية الانتشال نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة
15/06/2025 05:48:25
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دراسة جديدة عن الإصابة بالخرف.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن الإصابة بالخرف.. ماذا كشفت؟
14:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء
Lebanon 24
إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء
09:21 | 2025-06-14
14/06/2025 09:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في الطقس الحار.. إليكم علامات تشخيص جفاف الجسم
Lebanon 24
في الطقس الحار.. إليكم علامات تشخيص جفاف الجسم
07:15 | 2025-06-14
14/06/2025 07:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.. ركزوا على هذه الاطعمة
Lebanon 24
لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.. ركزوا على هذه الاطعمة
04:00 | 2025-06-14
14/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب والرئتين.. اليكم افضل وقت لممارسة الرياضة
Lebanon 24
لصحة القلب والرئتين.. اليكم افضل وقت لممارسة الرياضة
01:51 | 2025-06-14
14/06/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
Lebanon 24
بعد جدل "البطانة".. هيفا وهبي تطل بـ "الشبك" والجمهور يعلّق (صور)
02:00 | 2025-06-14
14/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تنشر صورة لمرفأ بيروت.. ماذا كتبت عنها؟
11:48 | 2025-06-14
14/06/2025 11:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"والله العظيم كلّ واحد عايش لحالو".. ممثل لبنانيّ يُؤكّد خبر إنفصاله عن زوجته (فيديو)
07:39 | 2025-06-14
14/06/2025 07:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2025-06-14
دراسة جديدة عن الإصابة بالخرف.. ماذا كشفت؟
09:21 | 2025-06-14
إليكم المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء
07:15 | 2025-06-14
في الطقس الحار.. إليكم علامات تشخيص جفاف الجسم
04:00 | 2025-06-14
لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم.. ركزوا على هذه الاطعمة
01:51 | 2025-06-14
لصحة القلب والرئتين.. اليكم افضل وقت لممارسة الرياضة
00:47 | 2025-06-14
النوم على ظهرك الوضع الأكثر ضرراً بالصحة.. اليكم الاسباب
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 05:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24