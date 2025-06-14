Advertisement

صحة

ماذا يفعل المشي اليومي لأكثر من 100 دقيقة؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1375809-638855441549206342.jpg
Doc-P-1375809-638855441549206342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة نرويجية حديثة أن المشي المنتظم يومياً يمكن أن يشكل وصفة فعالة للوقاية من آلام أسفل الظهر المزمنة، مشددة على أن مدة المشي تلعب دوراً أهم من سرعته في خفض هذا الخطر الصحي الشائع.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي شملت أكثر من 11 ألف شخص تجاوزت أعمارهم 20 عاماً، تبيّن أن الذين مشوا لأكثر من 100 دقيقة يومياً، انخفض لديهم خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة بنسبة 23% مقارنة بمن يمشون أقل من 78 دقيقة يومياً. أما من حافظوا على وتيرة مشي يومية تتجاوز 125 دقيقة، فانخفض لديهم الخطر بنسبة 24%.
Advertisement

وقد جرت متابعة الحالة الصحية للمشاركين على مدار 4 سنوات، بين عامي 2017 و2023، مع مراقبة نشاطهم الحركي عبر أجهزة تتبع خاصة. وخلال فترة المتابعة، أبلغ نحو 1659 مشاركاً عن إصابتهم بآلام مزمنة في أسفل الظهر.

ورغم أن الدراسة لاحظت فوائد إضافية مع زيادة مدة المشي، لكنها أشارت إلى أن الفائدة الأساسية تستقر عند حد 100 دقيقة يومياً، ما يجعل هذا الرقم هدفاً عملياً للأفراد والسياسات الصحية على حد سواء.

وتعزز هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة، منها دراسة أسترالية أشارت إلى أن 70% من المتعافين من آلام الظهر يتعرضون لانتكاسات خلال عام واحد. كما بيّن بحث سابق أن المشي 30 دقيقة يومياً، 5 مرات أسبوعياً، يساهم في تقليل احتمال الانتكاسات بشكل ملحوظ.

ويؤكد موقع Healthline أن المشي يعزز من قوة العضلات الداعمة للعمود الفقري، ويحسن الدورة الدموية ويحفز حركة المفاصل، ما يفسر دوره الفعال في الوقاية من هذه الآلام المزعجة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إليكم مدة المشي الآمنة للصحة يوميا
lebanon 24
15/06/2025 09:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن... ماذا تعرفون عن "المشي الياباني"؟
lebanon 24
15/06/2025 09:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 مسيّرة تجاه إسرائيل
lebanon 24
15/06/2025 09:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 100 شهيد في غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
15/06/2025 09:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-06-14
14:00 | 2025-06-14
09:21 | 2025-06-14
07:15 | 2025-06-14
04:00 | 2025-06-14
01:51 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24