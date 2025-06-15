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صحة
فوائد الحليب وأهميته لصحة الإنسان
Lebanon 24
15-06-2025
|
07:22
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يُعد الحليب من أهم الأغذية الطبيعية التي أنعم الله بها على الإنسان، فهو غذاء متكامل يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم وسلامته. ولهذا السبب يُوصى بتناوله بانتظام من قِبل الأطفال والكبار على حدٍّ سواء.
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من أبرز فوائد الحليب:
1. تقوية العظام والأسنان
يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان في بناء العظام وتقويتها، والوقاية من هشاشتها، خاصةً لدى الأطفال وكبار السن.
2. مصدر غني بالبروتين
البروتين الموجود في الحليب يساعد في بناء أنسجة الجسم والعضلات، ويساهم في تجديد الخلايا، مما يجعله مفيدًا للنمو والتعافي.
3. المساعدة في تنظيم ضغط
الدم
يساهم البوتاسيوم الموجود في الحليب في الحفاظ على توازن ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
4. تعزيز مناعة الجسم
يحتوي الحليب على فيتامينات مهمة مثل A وB12، بالإضافة إلى الزنك، وهذه العناصر تساهم في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض.
5. تحسين عملية الهضم
بعض منتجات الحليب مثل اللبن (الزبادي) تحتوي على بكتيريا نافعة تُعرف بـ”البروبيوتيك”، وتساعد هذه البكتيريا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.
6. مصدر للطاقة
يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، خاصة في الصباح.
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